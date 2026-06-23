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ЗМІ назвали головного претендента на посаду тренера збірної Італії з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ЗМІ назвали головного претендента на посаду тренера збірної Італії з футболу
Конте випереджає Манчіні у списку фаворитів на посаду головного тренера збірної Італії

Італія пропускає третій поспіль Чемпіонат світу з футболу

Антоніо Конте є фаворитом на посаду нового головного тренера збірної Італії з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням La Gazzetta dello Sport.

22 червня Джованні Малаго став президентом Федерації футболу Італії. Пріоритетним варіантом для нього є призначення Конте на посаду очільника збірної. Роберто Манчіні – другий кандидат у списку.

Новим технічним директором збірної Італії може стати Паоло Мальдіні.

Нагадаємо, Італія втретє поспіль не вийшла на Кубок світу з футболу. Останнім турніром, на який поїхала «Скуадра Адзурра» залишається ЧС-2014. Тоді збірна під керівництвом Чезаре Пранделлі не змогли подолати груповий етап.

У відборі до Мундіалю 2018 року Італія фінішувала в групі другою після Іспанії. У плейоф команда Джанп'єро Вентури поступилася збірній Швеції (0:1, 0:0).

А в кваліфікації до Чемпіонату світу 2022-го «Скуадра Адзурра» поступилася першістю в групі Франції. У плейоф збірна Італії поступилася Північній Македонії (0:1).

Восени «Скуадра Адзурра» розпочне виступи в новому сезоні Ліги націй. За результатами жеребкування італійці потрапили до групи A1. Там суперниками національної команди будуть збірні Франції, Бельгії та Туреччини.

Перший матч Італії запланований на 25 вересня. У стартовому турі змагань під егідою УЄФА «Скуадра Адзурра» прийме бельгійців у Таранто.

Як повідомлялося, збірна Японії впевнено переграла Туніс на груповому етапі Кубка світу. Дубль оформив форвард Уеда. По голу в свій актив записали хавбек Камада та вінгер Дзюня Іто.

Збірна Німеччини оформила вольову перемогу над Кот-д'Івуаром. Команда Юліана Нагельсманна забила двічі в другому таймі. Героєм став нападник Ундав із дублем.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Антоніо Конте Роберто Манчіні

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