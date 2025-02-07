Готував теракт біля підрозділів Сил оборони. СБУ затримала у Хмельницькому агента РФ

Агентом виявився 32-річний наркозалежний з обласного центру. У поле зору окупантів він потрапив під час пошуку на Телеграм-каналах швидких заробітків на «дозу»

«Щоб знайти місце для прихованого встановлення вибухівки, агент геолокації з найбільшою концентрацією українських військових»

Служба безпеки запобігла теракту, який російські спецслужби готували у Хмельницькому. За результатами спецоперації затримано агента рф, який планував закласти вибухівку біля пунктів базування Сил оборони на території міста. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Відповідне завдання агент дистанційно отримав від свого куратора з РФ на початку цього року. Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та місця постійної дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії України.

«Щоб знайти місце для прихованого встановлення вибухівки, агент обходив місцевість та фіксував геолокації з найбільшою концентрацією українських військових. У разі виявлення таких об’єктів фігурант вивчав його периметр на наявність «зручних» місць для закладки саморобного вибухового пристрою (СВП). Надалі агент передавав куратору з РФ відповідні координати для «погодження», щоб потім отримати інструкції з виготовлення СВП з механізмом віддаленої активації через телефон», – йдеться у повідомленні.

фото: СБУ

фото: СБУ

СБУ спрацювала на випередження і затримала агента коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта, де окупанти планували теракт.

На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, де він спілкувався з російським спецслужбістом.

За даними слідства, агентом виявився 32-річний наркозалежний з обласного центру. У поле зору окупантів він потрапив під час пошуку на Телеграм-каналах швидких заробітків на «дозу». Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Рівненському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної роботи підтвердили вибух, який стався у приміщенні установи 1 лютого.

За повідомленням військових, інцидент стався близько 16:00. Після цього на місце події прибули рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини.

Також Служба безпеки запобігла теракту у центрі Рівного. За результатами спецоперації затримано двох агентів російської спецслужби, які готували вибух поблизу районного управління поліції.

До слова, поліція Дніпропетровщини спільно зі Службою безпеки України затримала трьох чоловіків, які, за інформацією слідства, на замовлення спецслужб РФ скоїли теракт біля будівлі РТЦК у Павлограді.