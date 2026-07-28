Гравець збірної Іспанії виконав божевільну обіцянку після перемоги на Чемпіонаті світу

Марк Кукурелья зробив обіцяне татуювання

Захисник «Реала» та збірної Іспанії Марк Кукурелья дотримав слова, яке дав перед початком Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі футболіста.

Футболіст пообіцяв, у разі перемоги на мундіалі він зробить татуювання з обличчям головного тренера «Фурії Рохи» Луїса де ла Фуенте. У фіналі іспанці здолали Аргентину (1:0) і стали чемпіонами світу. Марк був одним із найбільш активних та корисних гравців у складі Іспанії на турнірі. На його рахунку 8 матчів та 3 асисти.

У вівторок, 28 липня, Кукурелья опублікував у себе в сторіс фото з тату-салона та додав підпис «Обіцянки виконуються». Результат роботи майстра футболіст поки не продемонстрував.

До речі, для Кукурельї подібні гучні обіцянки вже давно стали доброю традицією. Перед Євро-2024, який завершився тріумфом іспанської збірної, він пообіцяв пофарбувати своє знамените кучеряве волосся в яскраво-червоний колір, якщо команда здобуде титул. Після перемоги у фіналі в Берліні захисник не став відмовлятися від своїх слів і виконав обіцянку, чим швидко став героєм численних фото та відео в соціальних мережах.

Нагадаємо, що чемпіонат світу 2026 запустив хвилю кумедних обіцянок всередині іспанської команди. Наприклад, юна зірка «Барселони» Ламін Ямаль заявив, що відростить собі повноцінну бороду та вуса, якщо збірна завоює титул найсильнішої на планеті.