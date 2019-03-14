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    Тест на дієздатність: анонс матчу «Динамо» - «Челсі»

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    У Лондоні &laquo;Челсі&raquo; був на дві голови вищим - Тест на дієздатність: анонс матчу «Динамо» - «Челсі»
    У Лондоні «Челсі» був на дві голови вищим
    The Sun

    Чи побачимо ми сьогодні таке «Динамо», якого не бачили ніколи?

    З великою долею вірогідності, сьогодні український клубний футбол завершить євросезон-2018/2019. Дива у футболі бувають, але, мабуть, не в цьому випадку. Перший поєдинок суперників у Лондоні продемонстрував, що в класі гри, індивідуальній майстерності гравців, їхній ментальності прірва між суперниками наразі катастрофічна. Сучасне «Динамо» навіть за найліпших розкладів робить на такому рівні перші кроки, набиває гулі. А «Челсі», який попервах ставився до Ліги Європи як турніру другорядного, поступово починає усвідомлювати, що нагода виграти до клубного музею трофей, а з ним і ґарантовану путівку в Лігу чемпіонів-2019/2020 — доволі реальна. Принаймні, здолати суперників на континентальній арені не важче, ніж перемогти умовний «Вулвергемптон», який відібрав в «аристократів» очки в рамках Прем’єр-ліги минулої неділі.

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    Головну інтригу цього протистояння своїми передматчевими висловлюваннями підігрів Олександр Хацкевич. Тренер киян сміливо заявив, що для того, щоб перемогти «Челсі», його команда буде атакувати великими силами і ризикувати. Звучить майже фантастично і ніби не про «Динамо». Бо ситуацій, коли такі дії були необхідні, виникало в динамівській історії чимало. Однак показово, що в єврокубках кияни не відігралися жодного разу навіть після виїзних поразок у два м’ячі. Про три годі й говорити. Втім, хочеться вірити, що «Динамо» бодай спробує здивувати, а не гратиме прагматично, тримаючи на думці почесну нічию з європейським ґрандом.

    1/8 фіналу Ліги Європи. Матч-відповідь

    «Динамо» (Київ, Україна) - «Челсі» (Лондон, Англія)

    Перший матч — 0:3

    14 березня 2019 року. 19:55
    Київ. НСК «Олімпійський»

    Судді: Штілер — Пікель, Ґіттельманн — Марко Фрітц, Осмерс (усі — Німеччина)

    Травмовані: Соль, Вербіч, Дуелунн, Піваріч, Беседін, Буено, Русин — Іґуаїн, Даніель Дрінквотер
    Дискваліфікований: Буяльський («Динамо»)
    Під загрозою дискваліфікації: Кензьора, Гармаш, Шепелєв — Росс Барклі

    Орієнтовні склади

    «Динамо»: Денис Бойко — Кендзьора, Бурда, Кадар, Віталій Миколенко — Шепелєв, Сергій Сидорчук — Віктор Циганков, Шапаренко, Сідклей — Гармаш
    «Челсі»: Віллі Кабальєро – Заппакоста, Давід Луїс, Андреас Крістенсен, Маркос Алонсо – Росс Барклі, Лофтус-Чік, Матео Ковачіч – Вілліан, Олів’є Жиру, Гадсон-Одої

    Котирування букмекерів:
    перемога «Динамо» - 3,95, нічия — 3,45; перемога «Челсі» - 2,05

    Передбачення, що до Києва «Челсі» приїде напівмолодіжним складом, не справдилися. Фактично, окрім центрфорварда Ґонсало Іґуаїна, котрий не то травмувався, не то отримав від тренера перепочинок, до української столиці приїхала вся основна обойма. У ній, звісно, кілька молодих гравців є, але ніхто не дасть гарантій, що з’являться й вони. Навіть 18-річний Каллум Гадсон-Одої, котрий у Лондоні засмутив Дениса Бойка втретє.

    Тренер Мауріо Саррі за добу до матчу наголошував, що його команді потрібно поставитися до суперника з усією серйозністю, інакше можливі неприємності. Італієць намагається тримати підопічних в тонусі, не дає їм розслабитися навіть не дивлячись на запас у вигляді домашніх 3:0.

    Єдине, що може трохи обнадіяти киян у контексті послабленого складу «Челсі» - стан газону НСК «Олімпійський», який Саррі вчора безжально розкритикував. Тренер прямо заявив, що на такому полі гравці ризикують отримати травми. А отже не можна виключати, що при виборі складу на гру тренер цей фактор врахує і залишить у резерві когось досвідченого, а випустить молодого.

    Хоча вірогідніше, що гратиме в Києві все ж звичний варіант єврокубкової ротації — з воротарем Віллі Кабальєро, крайніми оборонцями Давіде Заппакостою та Маркосом Алонсо, Олів’є Жиру на вістрі атаки і не такими імовірними, але цілком можливими Рубеном Лофтусом-Чіком у середині поля і Гадсоном-Одої попереду.

    2018-2019_chelsea-dk_burda-loftus-cheek

    У сьогоднішньому матчі Микиті Бурді треба давати менше волі Рубенові Лофтусу-Чіку

    Натомість Хацкевич надалі змушений мудрувати. З «лави штрафників» у й без того переповнений лазарет перебрався Беньямін Вербіч, там же з минулого тижня знаходиться єдиний з донедавна здоровий номінальний центрфорвард Назарій Русин. Не треба також забувати, що дискваліфікацію відбуватиме один з найдосвідченіших гравців команди Віталій Буяльський. Добре хоч Томаш Кендзьора видужав, а то на полі «Олімпійського» могло б з’явитися вже не десятеро, як у Лондоні, а цілих 11 українців.

    Взагалі, кадрова безвихідь зробила Хацкевича сміливим у передматчевих твердженнях. Якщо перед лондонським поєдинком він вказав, що в нападі гратиме Русин, то на цей раз анонсував появу попереду після успішного експерименту у грі з київським «Арсеналом» «джокера» Дениса Гармаша. Крім того, відсутність Вербіча і Буяльського на лівому фланзі атаки повинен, за словами тренера, компенсувати Сідклей.

    Хацкевич розуміє, що його таємничість суперника не спантеличить, а тому вирішив бути відвертим до кінця. Поки за полем. Хочеться вірити, що не менш відвертим буде й футбол у виконанні «Динамо».  Інакше шансів претендувати на позитивний результат бодай в одному локально взятому матчі не буде.

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    ФК «Динамо» ультрас Ліга Європи ФК Челсі Віктор Циганков Олександр Хацкевич Мауріціо Саррі Давід Луїс Беньямін Вербіч Сідклей Віллі Кабальєро Віталій Миколенко Денис Бойко Сергій Сидорчук Матео Ковачіч Назарій Русин Віталій Буяльський Андреас Крістенсен Ґонсало Іґуаїн Каллум Гадсон-Одої Денис Гармаш Рубен Лофтус-Чік Томаш Кендзьора Олів'є Жиру Давіде Заппакоста Росс Барклі
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