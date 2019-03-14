Тест на дієздатність: анонс матчу «Динамо» - «Челсі»

У Лондоні «Челсі» був на дві голови вищим The Sun

Чи побачимо ми сьогодні таке «Динамо», якого не бачили ніколи?

З великою долею вірогідності, сьогодні український клубний футбол завершить євросезон-2018/2019. Дива у футболі бувають, але, мабуть, не в цьому випадку. Перший поєдинок суперників у Лондоні продемонстрував, що в класі гри, індивідуальній майстерності гравців, їхній ментальності прірва між суперниками наразі катастрофічна. Сучасне «Динамо» навіть за найліпших розкладів робить на такому рівні перші кроки, набиває гулі. А «Челсі», який попервах ставився до Ліги Європи як турніру другорядного, поступово починає усвідомлювати, що нагода виграти до клубного музею трофей, а з ним і ґарантовану путівку в Лігу чемпіонів-2019/2020 — доволі реальна. Принаймні, здолати суперників на континентальній арені не важче, ніж перемогти умовний «Вулвергемптон», який відібрав в «аристократів» очки в рамках Прем’єр-ліги минулої неділі.

Головну інтригу цього протистояння своїми передматчевими висловлюваннями підігрів Олександр Хацкевич. Тренер киян сміливо заявив, що для того, щоб перемогти «Челсі», його команда буде атакувати великими силами і ризикувати. Звучить майже фантастично і ніби не про «Динамо». Бо ситуацій, коли такі дії були необхідні, виникало в динамівській історії чимало. Однак показово, що в єврокубках кияни не відігралися жодного разу навіть після виїзних поразок у два м’ячі. Про три годі й говорити. Втім, хочеться вірити, що «Динамо» бодай спробує здивувати, а не гратиме прагматично, тримаючи на думці почесну нічию з європейським ґрандом.

1/8 фіналу Ліги Європи. Матч-відповідь

«Динамо» (Київ, Україна) - «Челсі» (Лондон, Англія)

Перший матч — 0:3

14 березня 2019 року. 19:55

Київ. НСК «Олімпійський»

Судді: Штілер — Пікель, Ґіттельманн — Марко Фрітц, Осмерс (усі — Німеччина)

Травмовані: Соль, Вербіч, Дуелунн, Піваріч, Беседін, Буено, Русин — Іґуаїн, Даніель Дрінквотер

Дискваліфікований: Буяльський («Динамо»)

Під загрозою дискваліфікації: Кензьора, Гармаш, Шепелєв — Росс Барклі

Орієнтовні склади

«Динамо»: Денис Бойко — Кендзьора, Бурда, Кадар, Віталій Миколенко — Шепелєв, Сергій Сидорчук — Віктор Циганков, Шапаренко, Сідклей — Гармаш

«Челсі»: Віллі Кабальєро – Заппакоста, Давід Луїс, Андреас Крістенсен, Маркос Алонсо – Росс Барклі, Лофтус-Чік, Матео Ковачіч – Вілліан, Олів’є Жиру, Гадсон-Одої

Котирування букмекерів:

перемога «Динамо» - 3,95, нічия — 3,45; перемога «Челсі» - 2,05

Передбачення, що до Києва «Челсі» приїде напівмолодіжним складом, не справдилися. Фактично, окрім центрфорварда Ґонсало Іґуаїна, котрий не то травмувався, не то отримав від тренера перепочинок, до української столиці приїхала вся основна обойма. У ній, звісно, кілька молодих гравців є, але ніхто не дасть гарантій, що з’являться й вони. Навіть 18-річний Каллум Гадсон-Одої, котрий у Лондоні засмутив Дениса Бойка втретє.

Тренер Мауріо Саррі за добу до матчу наголошував, що його команді потрібно поставитися до суперника з усією серйозністю, інакше можливі неприємності. Італієць намагається тримати підопічних в тонусі, не дає їм розслабитися навіть не дивлячись на запас у вигляді домашніх 3:0.

Єдине, що може трохи обнадіяти киян у контексті послабленого складу «Челсі» - стан газону НСК «Олімпійський», який Саррі вчора безжально розкритикував. Тренер прямо заявив, що на такому полі гравці ризикують отримати травми. А отже не можна виключати, що при виборі складу на гру тренер цей фактор врахує і залишить у резерві когось досвідченого, а випустить молодого.

Хоча вірогідніше, що гратиме в Києві все ж звичний варіант єврокубкової ротації — з воротарем Віллі Кабальєро, крайніми оборонцями Давіде Заппакостою та Маркосом Алонсо, Олів’є Жиру на вістрі атаки і не такими імовірними, але цілком можливими Рубеном Лофтусом-Чіком у середині поля і Гадсоном-Одої попереду.

У сьогоднішньому матчі Микиті Бурді треба давати менше волі Рубенові Лофтусу-Чіку

Натомість Хацкевич надалі змушений мудрувати. З «лави штрафників» у й без того переповнений лазарет перебрався Беньямін Вербіч, там же з минулого тижня знаходиться єдиний з донедавна здоровий номінальний центрфорвард Назарій Русин. Не треба також забувати, що дискваліфікацію відбуватиме один з найдосвідченіших гравців команди Віталій Буяльський. Добре хоч Томаш Кендзьора видужав, а то на полі «Олімпійського» могло б з’явитися вже не десятеро, як у Лондоні, а цілих 11 українців.

Взагалі, кадрова безвихідь зробила Хацкевича сміливим у передматчевих твердженнях. Якщо перед лондонським поєдинком він вказав, що в нападі гратиме Русин, то на цей раз анонсував появу попереду після успішного експерименту у грі з київським «Арсеналом» «джокера» Дениса Гармаша. Крім того, відсутність Вербіча і Буяльського на лівому фланзі атаки повинен, за словами тренера, компенсувати Сідклей.

Хацкевич розуміє, що його таємничість суперника не спантеличить, а тому вирішив бути відвертим до кінця. Поки за полем. Хочеться вірити, що не менш відвертим буде й футбол у виконанні «Динамо». Інакше шансів претендувати на позитивний результат бодай в одному локально взятому матчі не буде.