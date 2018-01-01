  1. Головна
  2. Теми дня
  3. Олімпіада у Пхьончхані
    Олімпіада у Пхьончхані

    Став відомий склад збірної України з біатлону на зимові Олімпійські ігри-2018

    До складу потрапили всі найсильніші біатлоністи України
    Після закінчення гонок переслідування в Антгольці, остаточно визначилася заявка нашої команди на Олімпійські Ігри-2018. Старші тренери чоловічої та жіночої збірних висунули наступних спортсменів на Олімпійські Ігри, які відбудуться в лютому в корейському Пхьончхані. Чоловіки: Дмитро Підручний, Володимир Сємаков, Артем Прима, Сергій Семенов,
    • Сьогодні, 09:46
    • Розсилка
    Жіноча&nbsp;збірна України з біатлону. Фото: ФБУ
    Жіноча збірна України з біатлону. Фото: ФБУ

    До складу потрапили всі найсильніші біатлоністи України

    Після закінчення гонок переслідування в Антгольці, остаточно визначилася заявка нашої команди на Олімпійські Ігри-2018.

    Старші тренери чоловічої та жіночої збірних висунули наступних спортсменів на Олімпійські Ігри, які відбудуться в лютому в корейському Пхьончхані.

    Чоловіки: Дмитро Підручний, Володимир Сємаков, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко.

    Жінки: Юлія Джима, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець.

    Таким чином, до складу потрапили всі найсильніші біатлоністи, які наявні в розпорядженні у тренерів.

    Зазначимо і присутність у списку Олени Підгрушної, яка не брала участі в гонках шостого етапу Кубка світу в Антгольці.

    Джерело: Террикон

    Олімпійські Ігри біатлон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ