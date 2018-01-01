Став відомий склад збірної України з біатлону на зимові Олімпійські ігри-2018
- Сьогодні, 09:46
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Розсилка
До складу потрапили всі найсильніші біатлоністи України
Після закінчення гонок переслідування в Антгольці, остаточно визначилася заявка нашої команди на Олімпійські Ігри-2018.
Старші тренери чоловічої та жіночої збірних висунули наступних спортсменів на Олімпійські Ігри, які відбудуться в лютому в корейському Пхьончхані.
Чоловіки: Дмитро Підручний, Володимир Сємаков, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко.
Жінки: Юлія Джима, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець.
Таким чином, до складу потрапили всі найсильніші біатлоністи, які наявні в розпорядженні у тренерів.
Зазначимо і присутність у списку Олени Підгрушної, яка не брала участі в гонках шостого етапу Кубка світу в Антгольці.
Джерело: Террикон