Став відомий склад збірної України з біатлону на зимові Олімпійські ігри-2018

До складу потрапили всі найсильніші біатлоністи України

Після закінчення гонок переслідування в Антгольці, остаточно визначилася заявка нашої команди на Олімпійські Ігри-2018. Старші тренери чоловічої та жіночої збірних висунули наступних спортсменів на Олімпійські Ігри, які відбудуться в лютому в корейському Пхьончхані. Чоловіки: Дмитро Підручний, Володимир Сємаков, Артем Прима, Сергій Семенов,