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Прем'єр-міністр Румунії відмовився їхати на закриття Олімпіади через скандальне рішення суддів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Прем'єр-міністр Румунії відмовився їхати на закриття Олімпіади через скандальне рішення суддів
Ана Бербосу втратила медаль Олімпіади, бо судді змінили своє рішення

Чолаку вважає, що в румунської гімнастки Бербосу несправедливо відібрали медаль

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку не поїде на закриття Олімпіади-2024 через відібрану медаль у гімнастки Ани Бербосу. Про це він повідомив у соцмережі.

5 серпня румунська гімнастка Ана Бербосу посіла третє місце у вільних вправах на Олімпійських іграх у Парижі, а американка Джордан Чайлз стала п'ятою.

США подали протест на оцінку Чайлз і її переглянули – Чайлз піднялася з п'ятого місця на третє і взяла бронзу Олімпіади, Бербосу опустилася на четверте місце.

«Вирішив не бути присутнім на закритті Олімпіади в Парижі після скандальної ситуації в гімнастиці, де до наших спортсменок поставилися абсолютно безчесно. Відібрати зароблену сумлінною працею медаль на підставі звернення, якого не розуміють ні тренери, ні провідні технічні фахівці, абсолютно неприпустимо. Неприпустимо, щоб на такому грандіозному турнірі, який пропагує повагу, розуміння та чесну конкуренцію, дитина була жорстоко позбавлена ​​результату своєї чотирирічної роботи. А те, що сотні мільйонів глядачів з усього світу залишилися, як і ми, румуни, буквально шоковані цією страшною сценою, показує, що десь у системі організації цих змагань щось не так», – написав Чолаку.

Нагадаємо, кенійській бігунці Фейт Кіп'єгон судді повернули срібну медаль Олімпіади-2024 у Парижі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: спортивна гімнастика Румунія

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