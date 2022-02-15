Ціни на пальне б’ють рекорди. Водіїв попередили про нове подорожчання на АЗС

В Україні вчергове дорожчає пальне – вже вп’яте з початку 2022 року. Оголошено нові ціни

У вівторок, 15 лютого, водії побачать нові ціни на АЗС. Уряд, який з 2021 року контролює вартість пального, дозволив заправкам підняти вартість бензинів та дизельного пального. Це вже п’яте подорожчання нафтопродуктів з початку 2022 року.

Ціни зростають так швидко, що встигли побити всі рекорди.

Скільки коштуватиме пальне

Про подорожчання бензинів та дизелю у 2022 році «Главком» вперше повідомляв 5 січня. Потім про зростання цін стало відомо 14 січня. Чергові зміни на стелах великих мереж заправок відбулися 25 січня.

Другий місяць зими теж почався з неприємних новин для водіїв – 3 лютого Кабмін дозволив вчергове підняти ціни. І ось знову цифри на стелах зростають – 15 лютого уряд дозволив підняти вартість пального до:

бензину А-95 – 36,75 грн/л;

дизелю – 36,07 грн/л.

Порівняно з першою декадою лютого середня ціна на бензин зросла на 91 коп./л, на дизельне пальне – на 77 коп./л.

Деякі мережі вже встигли змінити цінники на стелах. Наприклад, до максимально можливого рівня пальне подорожчало на заправках WOG та ОККО.

Чи будуть далі зростати ціни

Подальший прогноз цін ще цікавіший. До кінця цього місяця ціни на пальне можуть сягнути 40 грн/л. Таку думку у коментарі виданню UBR висловив Дмитро Леушкин, директор мережі АЗС Prime.

За словами експерта, велика можливість побачити такі цінники на АЗС існує вже з 12 лютого, чому передуватиме кілька етапів підвищення розцінок на заправках.

Він зазначає, що коливання курсу долара швидко відбиваються на вартості пального. А у зв'язку із запровадженням в Україні державного регулювання цін на пальне, яке виходить тричі на місяць.

Якість бензину

Незважаючи на високі ціни, бензин на багатьох заправках лишається далеко не найкращої якості. Про це свідчать перевірки, які проводила влада минулого року. Детально про це «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Також експерти виявили на заправках небезпечний реагент, який може зламати автомобіль. Детально про це – за посиланням.

А ось на питання, чому в Україні таке дороге пальне, відповіла відома мережа АЗС, яка показала, скільки податків закладено в кожному літрі бензину.

Ще одна неприємна новина для водіїв – повернення обов’язкового техогляду. Всі подробиці про це - за посиланням.