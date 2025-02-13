Японські автоконцерни Honda та Nissan відмовилися від злиття: що далі?

Автовиробники продовжать співробітництво та спільно створюватимуть нові моделі

Nissan та Honda не об’єднаються в один концерн. Японські автогіганти припинили перемовини про злиття та скасували меморандум про взаєморозуміння, підписаний у грудні минулого року. Про це повідомляється на офіційних сайтах автовиробників.

У заяві Nissan зазначається, що сторони розглядали різні формати злиття. Спочатку планувалося, що Honda та Nissan стануть дочірніми підрозділами великої компанії з рівними правами.

Утім, згодом представники Honda виступили з пропозицією, що їхня компанія стане материнською. У Nissan не погодилися на такий формат об’єднання, тому перемовини і припинилися.

У Honda повідомили, що попри невдачу, дві корпорації продовжать співробітництво. Акцент зроблять на розробці електрифікованих та «розумних» транспортних засобів.

Нагадаємо, що Honda і Nissan тривалий час вели перемовини про створення концерну, який би став третім найбільшим автовиробником у світі. До нього мала долучитися і компанія Mitsubishi Motors, 34% акцій якої належить Nissan. На такий крок у Nissan наважилися через різке падіння продажів та прибутку.