Німці назвали найкращі автомобілі 2021 року

Hyundai Ioniq 5 визнали одним з найкращих автомобілів року

Оголошено фіналістів конкурсу «Автомобіль року» у Німеччині. Три з п’яти переможців – електромобілі

У Німеччині оголосили фіналістів конкурсу «Автомобіль року». До списку п’яти найкращих нових моделей автомобілів країни у 2021-му потрапив лише один німецький автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння – Porsche 911 GT3, який посів перше місце у категорії високопродуктивних спорткарів Performance.

Серед компактних автомобілів перемогу здобув новий Peugeot 308, який незабаром має з’явитися і в Україні.

Електричний кросовер Kia EV6 названий найкращим у категорії «Преміум» серед автомобілів за ціною від 25 до 50 тис. євро. Цей електрокар в Україні офіційно не представлено.

У категорії автомобілів класу «Люкс» – ціною вище 50 тисяч євро – переможцем став Audi e-tron GT, електричний спортивний седан, побудований на базі Porsche Taycan.

У категорії «Нова енергія» перемогу здобув ще один електричний кросовер – Hyundai Ioniq 5, який побудовано на одній платформі з Kia EV6.

Продажі Hyundai Ioniq 5 стартували цього року. Електромобіль офіційно представили, у тому числі, і в Україні.

Які електромобілі українці найчастіше купували у вересні 2021 року – дивіться за цим посиланням.