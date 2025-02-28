Акції Tesla обвалилися на 40%: що відбувається з компанією Маска?

Ринкова вартість Tesla недавно впала нижче за один трильйон доларів вперше з листопада 2024 року

Акції Tesla здешевшали на 40% з кінця 2024 року. Падіння прискорилося останніми днями через появу інформації про зниження продажів електромобілів компанії в Європі майже вдвоє. Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Практично 17% зниження ціни акцій цього тижня передбачає, що уповільнення в основному автомобільному бізнесі Tesla починає турбувати трейдерів, зазначає ЗМІ.

Акції компанії злетіли після президентських виборів у США на тлі сподівань, що Маск виграє від тісної співпраці з президентом Трампом. Та довіра інвесторів згасла у січні, коли компанія повідомила про слабкі показники поставок у четвертому кварталі.

Пізніше звіт про доходи показав нижчий, ніж чекалося, квартальний прибуток, тоді як компанія знизила прогноз продажів на 2025 рік.

Ринкова вартість Tesla недавно впала нижче за один трильйон доларів вперше з листопада, опустившись нижче за Berkshire Hathaway і Broadcom у рейтингу найцінніших американських компаній.

Захопленість Маскою політикою також непокоїть інвесторів, які хотіли б, щоб той більше часу приділяв управлінню своєю компанією.

Будь-який з цих факторів може бути причиною того, що деякі інвестори готуються до подальших потрясінь і не купують на просіданні.

Нагадаємо, Tesla повідомила про падіння річних продажів. Це сталося вперше за дев’ять років. У 2024 році Tesla поставила 1 789 226 автомобілів по всьому світу, що менше, ніж 1 808 581 авто у 2023-му.