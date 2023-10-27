Експерти розповіли, як пришвидшити зарядку телефона одним дотиком

Для того, аби пришвидшити заряджання девайсу можна скористатися хитрим трюком

Фахівці розповіли про хитрий трюк, який допоможе пришвидшити процес зарядки мобільного телефону. Про це пише radiotrek.

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У сучасних мобільних пристроїв є одна неприємна особливість, яка здатна зіпсувати настрій навіть найтерпеливішій людині: телефони «сідають» і вимикаються в найнезручніший момент.

Звичайно, вся відповідальність за це лежить на власнику, адже варто було б краще зарядити свій телефон. Однак бувають ситуації, коли це не завжди можливо, наприклад, через обмежений час для заряджання.

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Для запобігання подібним неприємним ситуаціям у майбутньому, можна скористатися хитрим трюком, який прискорить процес зарядки вашого телефону. Основна ідея полягає в тому, що під час заряджання слід активувати одну просту функцію на вашому смартфоні. Примітно, що навіть на кнопкових телефонах вона присутня.

Для того, аби пришвидши заряджання девайсу активуйте на ньому функцію «авіарежим». У цьому випадку під час заряджання ваш телефон не встановлюватиме зв’язок з різними мобільними вежами, що дозволить зменшити навантаження на акумулятор

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