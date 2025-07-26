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Туреччина показала випробування своєї найпотужнішої неядерної авіабомби

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Туреччина показала випробування своєї найпотужнішої неядерної авіабомби
GAZAP – неядерна авіабомба
фото: скріншот з відео

Туреччина випробувала найпотужнішу неядерну бомбу GAZAP

Турецькі інженери розробили та успішно випробували нові авіаційні боєприпаси GAZAP, які позиціонуються як «місцева та національна сила, що вселяє страх ворогам і впевненість друзям». Ці спеціальні боєприпаси призначені для знищення цілей точним пострілом, не даючи ворогу «ні хвилини перепочинку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на турецькі ЗМІ.

За інформацією Tercüman, були представлені тестові зображення конвенційної авіаційної бомби GAZAP. Особливістю цих боєприпасів є їхній термобаричний заряд вагою майже тонну, що робить GAZAP найпотужнішою в історії країни неядерною авіабомбою.

«З'явилися тестові зображення конвенційної авіаційної бомби GAZAP», – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в прямому ефірі телеканалу NTV відповів на питання про зустріч лідерів у Туреччині. Слова турецького міністра цитує агенство «Анадолу», передає «Главком».

«В принципі досягнута домовленість про проведення саміту лідерів у Туреччині під егідою президента Ердогана», – повідомив він.

На думку міністра, якщо переговори між Росією та Україною будуть продовжуватися систематично, то через кілька раундів справді буде знайдено проміжне рішення.

До слова, у Туреччині представили першу гіперзвукову балістичну ракету – Tayfun Block-4. Як повідомляє «Главком» із посиланням на ресурс SavunmaSanayiST, вона була продемонстрована на 17-й міжнародній виставці оборонної промисловості IDEF 2025, що проходить у Стамбулі.

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Теги: Туреччина авіаудар

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