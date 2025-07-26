Туреччина показала випробування своєї найпотужнішої неядерної авіабомби

Туреччина випробувала найпотужнішу неядерну бомбу GAZAP

Турецькі інженери розробили та успішно випробували нові авіаційні боєприпаси GAZAP, які позиціонуються як «місцева та національна сила, що вселяє страх ворогам і впевненість друзям». Ці спеціальні боєприпаси призначені для знищення цілей точним пострілом, не даючи ворогу «ні хвилини перепочинку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на турецькі ЗМІ.

За інформацією Tercüman, були представлені тестові зображення конвенційної авіаційної бомби GAZAP. Особливістю цих боєприпасів є їхній термобаричний заряд вагою майже тонну, що робить GAZAP найпотужнішою в історії країни неядерною авіабомбою.

💥У Туреччині випробували найпотужнішу в історії країни неядерну авіабомбу GAZAP із термобаричним зарядом вагою майже тонну. pic.twitter.com/m1kTPuISzz — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 26, 2025

«З'явилися тестові зображення конвенційної авіаційної бомби GAZAP», – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в прямому ефірі телеканалу NTV відповів на питання про зустріч лідерів у Туреччині. Слова турецького міністра цитує агенство «Анадолу», передає «Главком».

«В принципі досягнута домовленість про проведення саміту лідерів у Туреччині під егідою президента Ердогана», – повідомив він.

На думку міністра, якщо переговори між Росією та Україною будуть продовжуватися систематично, то через кілька раундів справді буде знайдено проміжне рішення.

До слова, у Туреччині представили першу гіперзвукову балістичну ракету – Tayfun Block-4. Як повідомляє «Главком» із посиланням на ресурс SavunmaSanayiST, вона була продемонстрована на 17-й міжнародній виставці оборонної промисловості IDEF 2025, що проходить у Стамбулі.