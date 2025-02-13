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Вихід iPhone SE 4 переноситься: нова дата та характеристики

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Вихід iPhone SE 4 переноситься: нова дата та характеристики
iPhone SE 4
фото: Majin Bu

Коли чекати реліз iPhone SE 4 і що нового?

Згідно з інформацією Марка Гурмана з Bloomberg, прем'єра довгоочікуваного iPhone SE 4 переноситься з цього на наступний тиждень. У продаж новинка надійде наприкінці лютого або на початку березня.

Втім, зовсім без анонсів цього тижня не залишимося. За словами Гурмана, замість айфона Apple представить парочку скромніших анонсів. Перший очікується вже сьогодні, проте що саме покажуть, журналіст не уточнює.

Ті, хто очікує виходу MacBook Air на M4, також можуть готуватися до новинки – його реліз відбудеться «протягом кількох тижнів».

Новий iPhone SE буде сумішшю з iPhone 14 і iPhone 16. Девайс вийде з 6,06-дюймовим OLED-екраном з «монобровою», позбудеться кнопки Home, отримає одинарну камеру, скоріш за все, 48-мегапіксельну, роз'єм USB-C і кнопку Action Button.

7 фото
На весь екран
iPhone SE 4
фото: Majin Bu

За характеристиками смартфон середнього класу «відчуватиметься як модель iPhone 16». Йдеться про чип Apple A18 і 8 ГБ оперативної пам'яті, які підтримують Apple Intelligence. Очікувана ціна новинки – 499 доларів.

Для порівняння, попередня версія SE, випущена у 2022 році, за дизайном нагадує iPhone 8 і має застарілі елементи, як-от кнопка «Додому», роз'єм Lightning і товсті рамки навколо екрана. Незважаючи на це, наприкінці року він все одно увійшов до топ-10 найбільш продаваних смартфонів у світі.

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Теги: Apple смартфон iPhone SE MacBook

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