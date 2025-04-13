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Генерал пояснив, чому кожен бойовий виліт для пілотів F-16 – це подвиг

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Генерал пояснив, чому кожен бойовий виліт для пілотів F-16 – це подвиг
За словами генерала, Україна отримала не нові, а модернізовані F-16
фото з відкритих джерел

Ігор Романенко розповів, у яких умовах пілотам західних винищувачів доводиться виконувати завдання

Передані Україні F-16 не мають авіаційної зброї, яка б дозволяла якісніше виконувати завдання. Крім того, ці винищувачі не перевершують за характеристиками російські потужні засоби у зоні активних бойових дій. Як інформує «Главком», про це сказав на Radio NV Ігор Романенко, засновник Благодійного Фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ. Він прокоментував загибель пілота F-16 Павла Іванова.

Романенко зауважив, що завдання для пілотів і в цілому літаків F-16 ускладнюються з часом, оскільки ситуація на фронті вимагає підтримувати наземні операції з неба. Тому ці західні літаки вже залучають не тільки до виконання завдань щодо протиповітряної оборони, як винищувач – знищення крилатих ракет, знищення БПЛА ворожих, а й до завдань на лінії зіткнення.

«Літаки не нові, лише модернізовані. Крім того, треба авіаційна зброя, як повітря-земля, яку американці вагались і не надавали. Так чи інакше, коли потрібно виконувати завдання на лінії зіткнення, де у ворога є потужні засоби: зенітно-ракетні комплекси середньої і великої дальності, авіація з можливостями за сотні кілометрів – 200 і більше, ракети «повітря-повітря», такі умови становлять велику небезпеку для F-16», – сказав Романенко.

За словами генерала, наші пілоти, коли виконують завдання в зоні бойових дій – це щоразу подвиг і дуже важкі умови.

«У зв’язку з цим відбулося те, що ми бачимо. По можливості будуть зроблені висновки як в цих непростих умовах і виконати бойове завдання і зберігати життя нашим пілотам», – підкреслив Романенко.

Як відомо, 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.  

Генерал пояснив, чому кожен бойовий виліт для пілотів F-16 – це подвиг фото 1

Також президент присвоїв загиблому пілоту F-16 звання Героя України. 

До слова, розслідування авіакатастрофи винищувача F-16 в Україні, яка сталася 26 серпня 2024 року та забрала життя пілота Олексія «Moonfish» Меся, триває.

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Теги: зброя авіація земля повітря винищувач F-16

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