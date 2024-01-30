Хакери атакували сайт Мінагрополітики
Сайт Мінагро наразі недоступний для відвідувань
Сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України зазнав кібератаки та наразі недоступний для відвідувань. Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики в Facebook.
Зазначається, що сайт пошкоджено.
«Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України було здійснено кібератаку, внаслідок якої сайт зазнав пошкоджень. Наразі нам потрібен певний час для відновлення роботи сайту», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, НАК «Нафтогаз Україна» зафіксував масштабну хакерську атаку, внаслідок чого не працювали кол-центр та низка сайтів компаній групи.
Раніше на інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими була здійснена DDoS-атака. Вона могла бути пов'язана з падіння літака Іл-76.
До слова, офіційний сайт президентки Грузії Саломе Зурабішвілі зазнав хакерської атаки. Також про масові атаки на свої сайти заявили два опозиційні грузинські телеканали – Formula та Mtavari.
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