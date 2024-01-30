Хакери атакували сайт Мінагрополітики

Пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства заявила про кібератаку

Сайт Мінагро наразі недоступний для відвідувань

Сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України зазнав кібератаки та наразі недоступний для відвідувань. Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики в Facebook.

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Зазначається, що сайт пошкоджено.

«Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України було здійснено кібератаку, внаслідок якої сайт зазнав пошкоджень. Наразі нам потрібен певний час для відновлення роботи сайту», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, НАК «Нафтогаз Україна» зафіксував масштабну хакерську атаку, внаслідок чого не працювали кол-центр та низка сайтів компаній групи.

Раніше на інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими була здійснена DDoS-атака. Вона могла бути пов'язана з падіння літака Іл-76.

До слова, офіційний сайт президентки Грузії Саломе Зурабішвілі зазнав хакерської атаки. Також про масові атаки на свої сайти заявили два опозиційні грузинські телеканали – Formula та Mtavari.