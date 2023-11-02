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Китай закликав жінок повертатися «на кухню», щоб побороти демографічну кризу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Китай закликав жінок повертатися «на кухню», щоб побороти демографічну кризу
Зіткнувшись з демографічною кризою, Компартія вирішила повернути жінок у дім, закликаючи їх виховувати молодь і піклуватися про старих
фото з відкритих джерел

Компартія Китаю бачить вихід з демографічної кризи у тому, аби повернути жінку до її «традиційної ролі»

Влада Китаю, схоже, взяла курс на де-емансипацію жінок та повернення їх «на кухню», аби подолати демографічну кризу, що стрімко погіршується останніми роками. Про це пише The New York Times, аналізуючи нещодавній з’їзд Національного конгресу жінок, на якому був присутній Сі Цзіньпін.

Видання зазначає, що «жіночий конгрес», який проводиться раз на п'ять років, є одним із тих інструментів, за допомогою якого Компартія Китаю прагне показати свою увагу до проблем жіноцтва. Але тепер, замість декларацій про гендерну рівність і трудові звитяги жінок, Компартія почала просувати ідею Сі Цзіньпіна, що головною метою життя для жінки є шлюб і народження дітей.

«Партії вкрай потрібні жінки, щоб мати більше дітей. Китай потрапив у демографічну кризу, оскільки його народжуваність різко впала, що призвело до скорочення населення вперше з 1960-х років», – пише NYT.

Зіткнувшись з демографічною кризою, уповільненням економіки та тим, що вона вважає впертим зростанням фемінізму, Компартія вирішила повернути жінок у дім, закликаючи їх виховувати молодь і піклуватися про старих. Ця робота, за словами Сі Цзіньпіна, є важливою на «шляху Китаю до модернізації».

Виступаючи на «жіночому конгресі», заступник Сі Цзіньпіня Дін Сюєсян не згадав стандартну фразу, яку на таких зібрання виголошували протягом десятиліть: що гендерна рівність є основною національною політикою. Сам Сі, хоч і кивав на гендерну рівність, але загалом його промова була присвячена саме ролі жінки в сім’ї, у народженні та вихованні дітей.

За словами професора політології Ханьчжана Лю, який досліджував виступи китайських високопосадовців протягом останніх двох десятиліть, цей конгрес різко контрастує з десятиріччями, коли високопосадовці наголошували на важливості як рівності, так і самореалізації жінок.

Професор Фубін Су своєю чергою нагадав, що за часів політики «однієї дитини на сім’ю» Компартія вдавалася до штрафів, примусових абортів і стерилізації, намагаючись уповільнити зростання населення. 

«Якщо партія могла жертвувати жіночим тілом і правами на народження заради своєї політики однієї дитини, вона може знову нав’язати свою волю жінкам», – попередив він.

Нагадаємо, глава Китаю Сі Цзіньпін вважає, що молоді жінки мають більше орієнтуватись на шлюб і народження дітей як на складові китайської модернізації. 

Як пише Reuters, у січні 2023 року Національне бюро статистики країни повідомило про зменшення кількості населення вперше з 1961-го – останнього року Великого голоду в Китаї.

Демографічний спад спричинила «політика однієї дитини» в Китаї, запроваджена з 1980 по 2015 рік, а також великі витрати на освіту, через які багато китайців не можуть народжувати більше ніж одну дитину або взагалі мати дітей. 

За останні два роки влада Китаю оприлюднила план заходів для підвищення народжуваності в країні, включно з фінансовими стимулами та збільшенням кількості дитячих закладів.

Теги: Китай жінка демографічна криза

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