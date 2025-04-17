Ключі не потрібні: з'явився перший дверний замок, що «читає» вени господаря

Huawei анонсувала модель розумного замка з ідентифікацією по венах долоні

Huawei представила перший у світі дверний замок з використанням біометричної ідентифікації на малюнку вен долоні під назвою Huawei Smart Door Lock 2. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ithome.

Основою інновації стала система розпізнавання вен долоні, що ґрунтується на штучному інтелекті. У парі з нею працює високоточний датчик «котяче око», оснащений нічним баченням та широким кутом огляду. Крім того, замок інтегрується з екосистемою Huawei завдяки Harmony OS 5.

Smart Door Lock 2, крім зчитування вен долоні, пропонує безліч інших способів відкриття: за відбитком пальця, за допомогою NFC, цифрового коду, фізичного ключа або розпізнавання обличчя, залежно від обраної моделі, яких чотири.

Три з чотирьох моделей оснащені конструкцією Push-Pull для автоматичного відкриття та закриття дверей, а флагманська Ultra-версія поки що повноцінно не представлена.

Зазначається, що технологія ідентифікації вен долоні перевершує традиційні методи розпізнавання обличчя або відбитків пальців за рівнем надійності, оскільки унікальний візерунок вен практично неможливо підробити. Це, за заявами Huawei, робить Smart Door Lock 2 одним із найзахищеніших рішень на ринку. Вартість замків лінійки Huawei Smart Door Lock 2 поки що не розкривається.

До слова, гонконзьке видання South China Morning Post повідомило про низку дивних смертей відомих китайських фахівців у сфері розвитку штучного інтелекту протягом останніх років