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Біля Карибів утворився новий шторм «Сара», який загрожує США

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Біля Карибів утворився новий шторм «Сара», який загрожує США
Сполученим Штатам загрожує тропічний шторм
фото з відкритих джерел

Тропічний шторм, який утворився у Карибському басейні, несе ймовірну загрозу країнам Центральної Америки

Тропічний шторм «Сара», що утворився в Карибському басейні в четвер, став 18-м потужним штормом поточного сезону атлантичних ураганів, який може загрожувати країнам Центральної Америки та, ймовірно, США. Про це повідомляє телеканал CBS News.

Швидкість вітрів у системі «Сара» наразі досягає 40 миль/год (приблизно 64 км/год) і має тенденцію до збільшення, згідно з повідомленням. Наразі шторм розташований поблизу Нікарагуа та Гондурасу і рухається на захід досить повільно.

Очікується, що стихія залишатиметься в Карибському басейні до вихідних, а на початку наступного тижня поступово переміститься в Мексиканську затоку. Подальший її шлях менш передбачуваний.

За оцінками метеорологів, зараз багато подібних моделей мають тенденцію до розсіювання після входження в басейн Мексиканської затоки, але деякі націлені на США й зокрема на штат Флориду.

Раніше американські спостерігачі за ураганами попередили про загрозу насування урагану «Петті», який назріває в Карибському басейні, та з великою ймовірністю досягне території США. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у п’ятницю, 27 вересня, ураган «Хелен» завдав величезних руйнувань всьому південному сходу США. За інформацією журналістів, ураган приніс катастрофічні руйнування в декількох штатах, включно з Флоридою, Джорджією, Північною та Південною Кароліною. У результаті стихії мільйони людей залишилися без електроенергії, а численні громади буквально стерті з карти

До слова, екіпаж гелікоптера берегової охорони США врятував чоловіка, який чіплявся за відкриту скриню-холодильник в Мексиканській затоці після того, як його човен застряг на ніч у водах через ураган «Мілтон».

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Теги: Нікарагуа шторм ураган басейн США Центральная Америка погода

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