США та Саудівська Аравія завдали ударів по іранських цілях в Іраку

США заявили про удари по об'єктах, пов'язаних з Іраном, в Іраку

Напруженість між США та Іраном на Близькому Сході останніми днями різко зросла

США та Саудівська Аравія завдали високоточних ударів по об'єктах в Іраку, які використовували підтримувані Іраном бойовики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центральне командування США.

Зазначається, що американські та саудівські винищувачі атакували кілька логістичних об'єктів і складів озброєння на сході Іраку.

За даними Centcom, операція стала відповіддю на понад 30 атак безпілотниками, здійснених протягом останніх 72 годин за вказівкою Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Ціллю цих атак були американські військові та енергетична інфраструктура Саудівської Аравії.

«Невиправдані атаки на американські сили не мали успіху», – заявили в командуванні. У Centcom також повідомили, що з лютого по квітень 2026 року підтримувані Іраном угруповання здійснили понад 600 спроб атакувати громадян США та американські об'єкти в Іраку.

Американські військові закликали КВІР і пов'язані з ним угруповання припинити атаки, попередивши, що в іншому разі США готові до подальших військових дій.

Як повідомлялось, війни в Україні та на Близькому Сході дедалі більше перетинаються й починають формувати єдине глобальне протистояння. Такого висновку дійшов оглядач Financial Times Гідеон Рахман.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран сам запропонував провести нову зустріч із Вашингтоном. Водночас він попередив, що США були готові до альтернативного сценарію, якщо переговори не дадуть результату.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що вартість війни США в Ірані наразі зросла до $37,5 млрд.