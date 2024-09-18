Які зміни чекають на Volkswagen: Шольц дав перший коментар

Федеральний канцлер Німеччини прокоментував ситуацію із Volkswagen

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував ситуацію з компанією Volkswagen під час лекції для студентів Maqsut Narikbayev University. Про це пише Kazinform.

Одна із студенток поставила питання про нещодавнє скорочення робочих місць у компанії, зазначивши, що за 87 років існування Volkswagen таке відбувається вперше.

У відповідь Олаф Шольц пояснив, що зміни пов'язані із планами компанії на реорганізацію. «Безумовно, бувають ситуації, коли компанії мають реорганізовуватись, навіть якщо вони успішні. Якщо ми подивимося на Volkswagen, ясно, що вони отримають дуже велику вигоду у наступному році, бо є багато різних брендів у контексті машинобудування. Працюють вони дуже успішно, мають велику кількість заводів по всьому світу. Їхні автомобілі не просто доставляються по всьому світу з Німеччини, а й виробляються в різних частинах планети. І думаю, що у Volkswagen знайдуть спосіб того, як вони можуть організувати виробництво автомобілів настільки ефективно, наскільки це можливо», – прокоментував федеральний канцлер Німеччини.

Шольц також зазначив, що все більшої популярності набирають електромобілі. Крім того, сьогодні дуже багато автомобілів працюють на електродвигунах. Є бренди світового рівня, які частіше використовують такі технології. «Зараз ми живемо в той час, коли люди повинні знати, чому ми підтримуємо такі інвестиції та різноманітні ініціативи. Припустимо – зарядка для автомобілів у тих місцях, де ви, швидше за все, не очікуєте її побачити. Наприклад, недалеко від переходу чи біля супермаркету. Я думаю, що всі заправні станції також мають бути обладнані електричними зарядними пристроями для автомобілів», – додав Олаф Шольц.

Канцлер запевнив, що німецька економіка залишається однією з найсильніших у світі. «Це одна з провідних економік у світі. Це підтверджено. І зараз ми дуже багато інвестицій спрямовуємо для досліджень та розвитку. Це ключова складова у контексті успішних економік. Штучний інтелект, електроніка, роботи, біологія та інші аспекти – це все те, що має бути під егідою будь-яких інвестицій», – сказав він.

Нагадаємо, вся європейська автомобільна промисловість перебуває у вкрай складній ситуації, якої ще не було. Таку думку висловив голова німецького концерну Volkswagen Олівер Блуме. Адже в Європі продається дедалі менше автомобілів. Одночасно на ринок стрімко проникають нові конкуренти з Азії.