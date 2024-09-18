Головна Техно Авто
search button user button menu button

Які зміни чекають на Volkswagen: Шольц дав перший коментар

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Які зміни чекають на Volkswagen: Шольц дав перший коментар
Шольц вважає, що Volkswagen знайде спосіб виробляти автомобілі настільки ефективно, наскільки це можливо
фото із відкритих джерел

Федеральний канцлер Німеччини прокоментував ситуацію із Volkswagen

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував ситуацію з компанією Volkswagen під час лекції для студентів Maqsut Narikbayev University. Про це пише Kazinform.

Одна із студенток поставила питання про нещодавнє скорочення робочих місць у компанії, зазначивши, що за 87 років існування Volkswagen таке відбувається вперше.

У відповідь Олаф Шольц пояснив, що зміни пов'язані із планами компанії на реорганізацію. «Безумовно, бувають ситуації, коли компанії мають реорганізовуватись, навіть якщо вони успішні. Якщо ми подивимося на Volkswagen, ясно, що вони отримають дуже велику вигоду у наступному році, бо є багато різних брендів у контексті машинобудування. Працюють вони дуже успішно, мають велику кількість заводів по всьому світу. Їхні автомобілі не просто доставляються по всьому світу з Німеччини, а й виробляються в різних частинах планети. І думаю, що у Volkswagen знайдуть спосіб того, як вони можуть організувати виробництво автомобілів настільки ефективно, наскільки це можливо», – прокоментував федеральний канцлер Німеччини.

Шольц також зазначив, що все більшої популярності набирають електромобілі. Крім того, сьогодні дуже багато автомобілів працюють на електродвигунах. Є бренди світового рівня, які частіше використовують такі технології. «Зараз ми живемо в той час, коли люди повинні знати, чому ми підтримуємо такі інвестиції та різноманітні ініціативи. Припустимо – зарядка для автомобілів у тих місцях, де ви, швидше за все, не очікуєте її побачити. Наприклад, недалеко від переходу чи біля супермаркету. Я думаю, що всі заправні станції також мають бути обладнані електричними зарядними пристроями для автомобілів», – додав Олаф Шольц.

Канцлер запевнив, що німецька економіка залишається однією з найсильніших у світі. «Це одна з провідних економік у світі. Це підтверджено. І зараз ми дуже багато інвестицій спрямовуємо для досліджень та розвитку. Це ключова складова у контексті успішних економік. Штучний інтелект, електроніка, роботи, біологія та інші аспекти – це все те, що має бути під егідою будь-яких інвестицій», – сказав він.

Нагадаємо, вся європейська автомобільна промисловість перебуває у вкрай складній ситуації, якої ще не було. Таку думку висловив голова німецького концерну Volkswagen Олівер Блуме. Адже в Європі продається дедалі менше автомобілів. Одночасно на ринок стрімко проникають нові конкуренти з Азії.

Читайте також:

Теги: економіка інвестиції машинобудування Електромобілі промисловість технології Volkswagen Олаф Шольц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг знову хоче скасувати розділення тарифу та розподіл електроенергії для великих і малих споживачів
Уніфікація тарифів на розподіл електрики. ICC Ukraine попередив про наслідки
18 серпня, 12:24
Безпілотне підводне судно «Манта», або UUV натомість Smart Dragon є тестовою платформою для пілотованих підводних човнів
Тайвань збудував підводний безпілотник: Guardian звернуло увагу на очевидний мінус
24 серпня, 10:00
Посилений контроль діятиме до 2025 року
Латвія посилила контроль за російськими та білоруськими товарами
25 серпня, 14:09
Виробництво снарядів 155-міліметрового калібру для самохідних гаубиць PzH 2000 на заводі Rheinmetal
Світова оборонка отримає рекордні прибутки у найближчі три роки – Financial Times
27 серпня, 08:19
Олег Гуляк у Збройних Силах України з 1993 року
Колишній командувач Сил логістики ЗСУ тимчасово очолив «Укроборонпром»
5 вересня, 17:59
Очікується, що нова система дозволить організаціям вирішувати складні наукові та комерційні завдання
Microsoft будує надпотужний квантовий комп'ютер. Що він зможе робити
13 вересня, 18:02
Ілон Маск – голова ради директорів «Tesla Inc.», що керує заводом Tesla
Як заряджати електромобілі: Tesla запатентувала нове рішення
12 вересня, 07:39
Колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак
Захист підстанцій від російських ракет: уряд пояснив, чому партнери зупинили проєкт
10 вересня, 16:18
розмір накопиченої за кордоном російської «заначки» дорівнює половині федерального бюджету РФ
Німецький вчений виявив за кордоном тіньові резерви РФ на $180 млрд
Вчора, 13:39

Авто

Які зміни чекають на Volkswagen: Шольц дав перший коментар
Які зміни чекають на Volkswagen: Шольц дав перший коментар
Американець поєднав мотоцикл і трактор: що із цього вийшло (відео)
Американець поєднав мотоцикл і трактор: що із цього вийшло (відео)
Volkswagen хоче продати одне із підприємств у Європі китайцям: робітники влаштували страйк
Volkswagen хоче продати одне із підприємств у Європі китайцям: робітники влаштували страйк
Укравтопром назвав найпопулярніші китайські авто в Україні за серпень
Укравтопром назвав найпопулярніші китайські авто в Україні за серпень
В Україну приїхав потужний американський електропозашляховик (фото)
В Україну приїхав потужний американський електропозашляховик (фото)
На продаж виставили унікальний електрокар, який можна не заряджати (фото)
На продаж виставили унікальний електрокар, який можна не заряджати (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть непотрібні
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
29K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
21K
Скільки українців готові переїхати до США або ЄС: дані опитування вразили
15K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua