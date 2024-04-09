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TikTok створює новий застосунок, який стане конкурентом Instagram

Ростислав Вонс
glavcom.ua
TikTok створює новий застосунок, який стане конкурентом Instagram
Представник TikTok підтвердив, що компанія працює над новим застосунком
фото з відкритих джерел

TikTok і Meta конкурують за лідерство у соціальних мережах

Соціальна мережа TikTok працює над розробкою застосунку для обміну фотографіями, який, ймовірно, називатиметься TikTok Notes. Про це пише TechCrunch.

Протягом останніх днів користувачі TikTok отримують сповіщення про нібито новий застосунок TikTok Notes для обміну фотографіями. У сповіщеннях йдеться, що компанія незабаром запускає «нову програму для публікацій фотографій» під назвою TikTok Notes, і наявні публікації фотографій користувачів будуть опубліковані в ній. За бажанням, користувачі можуть також вимкнути цю функцію.

У коментарі TechCrunch представник TikTok підтвердив, що компанія працює над застосунком, але додав, що він поки що недоступний.

«У межах нашої постійної відданості інноваціям у TikTok ми шукаємо способи надати нашій спільноті можливість створювати та ділитися своєю творчістю через фотографії та текст у спеціальному просторі для цих форматів», – зазначив він.

TikTok і Meta запекло конкурують за лідерство у соціальних мережах. Тоді як TikTok намагається створити конкурента для Instagram, Meta випустила вертикальний відеоплеєр для Facebook. 

Крім того, TikTok експериментує з різними форматами, як-от півгодинні відео та текстові дописи на кшталт X і Threads.

Нагадаємо, російські пропагандисти у TikTok «годували» європейців неправдивими заявами про те, що українські високопосадовці та їхні родичі купили розкішні автівки та вілли за кордоном після вторгнення Росії в лютому 2022 року. 

Як повідомлялося, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц приєднався до платформи TikTok, хоча раніше його уряд висловив занепокоєння щодо безпеки китайського додатка та наказав працівникам міністерств видалити його з робочих пристроїв.

До слова, губернатор американського штату Флорида Рон Десантіс підписав закон про заборону дітям заводити облікові записи в соцмережах. Він пояснив своє рішення тим, що соцмережі шкодять дітям у багатьох сенсах, а нова норма дозволить батькам краще захищати дітей від шкідливого контенту.

Читайте також: Чи потрібно регулювати соцмережі?
Теги: соцмережі TikTok Instagram

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