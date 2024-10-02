Російський відеохостинг Rutube видалили з Google Play

Після початку російського вторгнення в Україну Apple вимагає від Rutube приховати матеріали російських пропагандистських ЗМІ

Google Play намагається заблокувати програму майже у всіх країнах, крім США

Програма російського відеохостингу Rutube зникла з магазину додатків для Android Google Play. При спробі знайти Rutube у Google Play з'являються програми «Студія Rutube», VK Video та YouTube, повідомляє The Moscow Times.

У пресслужбі Rutube зазначили, що Google Play намагається заблокувати програму майже у всіх країнах, крім США.

Ще в червні додаток був видалений з App Store. Rutube пояснив це санкціями американської компанії. Після початку російського вторгнення в Україну Apple вимагає від Rutube приховати матеріали російських пропагандистських ЗМІ в iOS-версії програми.

Rutube – російський відеохостинг, запущений у 2006 році, є частиною медійних активів «Газпром-медіа» та управляється компанією ТОВ «Руформ».

Нагадаємо, компанія Google призупинила платежі з Росії у Google Play. Російські користувачі не зможуть купувати нові програми або продовжувати передплату на вже придбані. Це означає, що під час призупинення користувачі не зможуть купувати програми та ігри, оплачувати підписки або здійснювати будь-які покупки цифрових товарів у програмах за допомогою Google Play у Росії.

Також повідомлялося, у Google Play та App Store заблокований ще 31 застосунок азартних ігор в Україні за зверненням Міністерства цифрової трансформації. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

До слова, Роскомнагляд обмежив доступ до месенджера Signal на території Росії. Про це повідомили пресслужба відомства, пишуть російські ЗМІ. Зазначимо, що російські користувачі почали скаржитися на збої в роботі сервісу вдень 9 серпня. Месенджер перестав відкриватися без VPN або ввімкнення режиму обходу блокувань.