«Сюрприз до Олімпіади»: понад 40 музеїв Франції стали жертвами масштабної кібератаки

Палац Гран-Пале у Парижі, у якому зараз тривають олімпійські змагання, а також ще декілька десятків музеї, стали жертвами кібератаки

У Франції близько сорока музеїв, зокрема Гран-Пале і Лувр, стали жертвами кібератаки, здійсненої за допомогою програми-вимагача. Про це повідомляє телеканал BFMTV з посиланням на французьке Національне агентство з безпеки інформаційних систем (Anssi).

«Цей інцидент не впливає на інформаційні системи, залучені до проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор», – уточнює джерело.

Прокуратура Парижа повідомила, що 4 серпня «відділ по боротьбі з кіберзлочинністю (J3) був поінформований про атаку на інформаційну систему Grand Palais, яка централізує дані близько сорока музеїв, з метою вимагання викупу».

Наразі проводиться розслідування інциденту. Прокуратура Парижа передала це розслідування у руки Бригаді з кіберзлочинності (BL2C) та поліції, яка займається порушенням автоматизованої системи обробки даних.

Програми-вимагачі – це шкідливе програмне забезпечення, яке проникає в комп'ютерні системи, збирає дані, а потім блокує їх під шаром захисту. Як правило, кіберзлочинці вимагають викуп в обмін на повернення даних або запобігання їх розголошенню.

Як пише BFMTV, 31 липня прем'єр-міністр країни Габріель Атталь, який пішов у відставку, повідомив, що 68 спроб кібератак, спрямованих на інтереси, пов'язані з Олімпійськими іграми в Парижі. Їх вдалось вчасно виявити і успішно подолати.

Раніше стало відомо, що хакери Головного управління розвідки Міністерства оборони завершили масовану DDOS-атаку на інтернет-інфраструктуру росіян. Унаслідок атаки вдалось уразити найбільші банки та урядові ресурси РФ.