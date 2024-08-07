Головна Техно Телеком
search button user button menu button

«Сюрприз до Олімпіади»: понад 40 музеїв Франції стали жертвами масштабної кібератаки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Сюрприз до Олімпіади»: понад 40 музеїв Франції стали жертвами масштабної кібератаки
Гран-Пале в Парижі стало жертвою атаки кіберзлочинців
фото із відкритих джерел

Палац Гран-Пале у Парижі, у якому зараз тривають олімпійські змагання, а також ще декілька десятків музеї, стали жертвами кібератаки 

У Франції близько сорока музеїв, зокрема Гран-Пале і Лувр, стали жертвами кібератаки, здійсненої за допомогою програми-вимагача. Про це повідомляє телеканал BFMTV з посиланням на французьке Національне агентство з безпеки інформаційних систем (Anssi).

«Цей інцидент не впливає на інформаційні системи, залучені до проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор», – уточнює джерело.

Прокуратура Парижа повідомила, що 4 серпня «відділ по боротьбі з кіберзлочинністю (J3) був поінформований про атаку на інформаційну систему Grand Palais, яка централізує дані близько сорока музеїв, з метою вимагання викупу».

Наразі проводиться розслідування інциденту. Прокуратура Парижа передала це розслідування у руки Бригаді з кіберзлочинності (BL2C) та поліції, яка займається порушенням автоматизованої системи обробки даних.

Програми-вимагачі – це шкідливе програмне забезпечення, яке проникає в комп'ютерні системи, збирає дані, а потім блокує їх під шаром захисту. Як правило, кіберзлочинці вимагають викуп в обмін на повернення даних або запобігання їх розголошенню.

Як пише BFMTV, 31 липня прем'єр-міністр країни Габріель Атталь, який пішов у відставку, повідомив, що 68 спроб кібератак, спрямованих на інтереси, пов'язані з Олімпійськими іграми в Парижі. Їх вдалось вчасно виявити і успішно подолати. 

Раніше стало відомо, що хакери Головного управління розвідки Міністерства оборони завершили масовану DDOS-атаку на інтернет-інфраструктуру росіян. Унаслідок атаки вдалось уразити найбільші банки та урядові ресурси РФ. 

Читайте також: Білоруські хакери атакували українські органи місцевого самоврядування: деталі
Теги: міністр кібератака музеї розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останні судові розгляді суттєво відбились на репутації компанії Boeing
Компанія Boeing зізналася у шахрайстві у справі про дві авіакатастрофи
8 липня, 16:37
Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич
Справа Гринкевича направлена до суду
9 липня, 12:27
Бюро заявляє, що співпрацюватиме із Секретною службою
ФБР очолить розслідування замаху на Трампа
14 липня, 07:40
В Україні акивно розмінувують землі від російських мін
За пів року українські сапери розмінували майже 157 тис. гектарів землі
14 липня, 22:15
Гізо Углава пройшов детектор брехні
Углава не з'явився на поліграф, організований НАБУ
15 липня, 18:58
Раніше сенатора вже звинувачували в корупції
Суд визнав винним у корупції сенатора США
17 липня, 01:20
В Україні вперше перевірили кібербезпеку бойової системи за стандартами рівня НАТО
Вперше в історії українську бойову систему сертифіковано за стандартами НАТО
18 липня, 08:40
Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво
Федоров показав робота для евакуації поранених: його вже запустили у виробництво
27 липня, 12:16
У вересні 2021 року на колишнього першого помічника глави держави невідомі скоїли замах
Справа про замах на Шефіра. Правоохоронці повідомили, чи є підозрювані
5 серпня, 14:21

Телеком

«Сюрприз до Олімпіади»: понад 40 музеїв Франції стали жертвами масштабної кібератаки
«Сюрприз до Олімпіади»: понад 40 музеїв Франції стали жертвами масштабної кібератаки
Уряд США здобув історичну перемогу у першій антимонопольній справі проти Google
Уряд США здобув історичну перемогу у першій антимонопольній справі проти Google
Окупанти відмовляються воювати: хакери показали росіянами правдиве відео про війну
Окупанти відмовляються воювати: хакери показали росіянами правдиве відео про війну
Росіяни потерпають від проблем у роботі YouTube
Росіяни потерпають від проблем у роботі YouTube
Влада заблокувала Instagram у Туреччині: бурхлива реакція суспільства
Влада заблокувала Instagram у Туреччині: бурхлива реакція суспільства
«Укрзалізниця» вводить верифікацію через «Дію» для низки міжнародних рейсів
«Укрзалізниця» вводить верифікацію через «Дію» для низки міжнародних рейсів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти
62K
Під Києвом виріс «Кремль». Російська церква збудувала величезний монастир
27K
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
26K
Нардепи просять СБУ з’ясувати, хто у владі «кришує» величезний російський монастир під Києвом
18K
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Ознаки держзради. СБУ розслідує будівництво грандіозного монастиря Російської церкви під Києвом

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua