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Міноборони повідомило, скільки українців заброньовано від мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони повідомило, скільки українців заброньовано від мобілізації
Найбільше заброньованих від держави – в енергетичній галузі
фото з відкритих джерел

За тиждень кількість заброньованих від мобілізації може досягти позначки в один мільйон

Понад 900 тис. військовозобов'язаних українців вже заброньовані від мобілізації. Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюкпише Forbes Ukraine.

За словами посадовця, попри те, що наразі кількість заброньованих від мобілізації українців становить 930 тис., за тиждень ця кількість може перетнути позначку в 1 млн. При цьому Гаврилюк підкреслив, що нормальна побудова захисту держави – це коли одні воюють, а інші працюють на оборону.

Водночас заступник міністра додав, що Росія не зменшує присутність своїх сил на окупованих територіях України. На початок року угруповання РФ нараховувало 440 тис. осіб, зараз – близько 600 тис., а до кінця року очікується зростання до 800 тис. осіб.

Нагадаємо, 16 серпня Кабінет міністрів вніс зміни в правила надання українцям відстрочки від мобілізації. Зокрема, вирішили розділити одну із категорій, яка дає право на відстрочку.

Нагадаємо, інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% співробітників. Відповідні зміни до постанови ухвалив Кабінет міністрів.

Раніше Кабінет міністрів України спростив бронювання від мобілізації для працівників компаній, що займаються перевезеннями.

Як повідомлялося, критично важливі підприємства та ті, які працюють на потреби Сил безпеки й оборони, забронювали через «Дію» близько 160 тис. працівників.

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Теги: мобілізація бронювання від мобілізації Іван Гаврилюк Міноборони

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