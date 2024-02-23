Поліція Польщі розслідує інцидент з висипаним українським ріпаком
Правоохоронці вже проводять слідчі дії на місці інциденту
Польська поліція розпочала розслідування нового випадку з розсипаним зерновим вантажем з України. Заяву представниці поліції в місті Хелм наводить PAP.
«Ми перевіряємо інформацію про розсипаний ріпак з поїзда, який в’їхав в Польщу з України і стояв на залізничному тупику у гміні Дорогуськ», – зазначили в поліції.
Наразі правоохоронці перебувають на місті інциденту і проводить слідчі дії.
Раніше на польській залізничній станції невідомими особами були пошкодженні три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга (Німеччина).
Нагадаємо, вранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП «Медика-Шегині». Вони перекрили залізницю. Крім того, розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.
Також повідомлялося, що фермери в Польщі наступного вівторка, 27 лютого, планують розпочати страйк у Варшаві під гаслом «Зоряний марш на столицю»
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