На Вінниччині чоловік вийшов на подвір’я з прапором РФ під час похорону воїна

У медіа потрапило відео, на якому чоловік, перебуваючи на території приватного будинку, демонстрував прапор РФ

У селі Юзвин Вінницького району поліція затримала чоловіка, який вийшов на подвір’я, обгорнувшись російським триколором, коли ховали воїна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«Інцидент стався сьогодні, 22 червня, в с. Юзвин Вінницького району. У медіа потрапило відео, на якому чоловік, перебуваючи на території приватного домогосподарства, демонстрував прапор країни-агресора, обгорнувшись у нього. Це помітив місцевий мешканець, котрий розкладав квіти перед початком поховальних заходів полеглого військовослужбовця громадою села», – йдеться у повідомленні.

Нині особа громадянина встановлена, він затриманий. З 29-річним правопорушником працюють поліцейські, вилучаються речові докази.

Раніше в одному з сіл на Вінниччині стався конфлікт між місцевими жителями, причому деякі громадяни підтримували «руский мір». Подробиці розповів начальник обласної поліції Іван Іщенко. За його словами, причиною конфлікту стала гучна музика російських виконавців, які активно підтримують війну РФ проти України, яку слухало одне з місцевих подружжів.