Поліція Росії вирішила поставити Юлію Навальну на облік

Навальний обіцяють поставити на облік в поліції як «схильну до скоєння адміністративних правопорушень»

У Росії поліція збирається поставити дружину опозиціонера Олексія Навального Юлію на профілактичний облік як «схильну до скоєння адміністративних правопорушень».

Як повідомляє речниця і помічниця Навального Кіра Ярмиш, про плани поставити Юлію на облік їй розповів дільничний.

«Тільки що дільничний сказав Юлі, що її збираються поставити на профоблік як «схильну до скоєння адміністративних правопорушень». Була колись думка, що у Путіна є «поняття» й сім'ї він не чіпає. Так ось прямо зараз він вбиває Олексія в колонії і переслідує його дружину», - заявила Ярмиш.

Только что участковый сказал Юле, что ее собираются поставить на профучет как «склонную к совершению административных правонарушений».

Было когда-то мнение, что у Путина есть «понятия» и семьи он не трогает. Так вот прямо сейчас он убивает Алексея в колонии и преследует его жену — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) April 13, 2021

Зазначимо, 31 березня опозиціонер оголосив голодування через недопуск незалежного лікаря.

За словами політика, у нього болить спина і нога, втрата чутливості поширилася з правої на ліву ногу.

Раніше повідомлялося, що Навальний у в’язниці потребує знеболювального. У нього сильно болить нога.

Адвокатка політика Ольга Михайлова повідомляла раніше російським ЗМІ, що на МРТ, яке було проведено в медсанчастині колонії, у Навального виявили дві грижі. За її словами, у нього починає втрачатися чутливість рук.

Водночас управління Федеральної служби виконання покарань у РФ у Владимирській області вважає задовільним стан здоров'я російського політика Олексія Навального.

Туберкульозу й коронавірусної інфекцію в опозиціонера не виявили, консиліум «оцінив стан здоров'я засудженого як задовільний», написано в повідомленні.

20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебував російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.

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