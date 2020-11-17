Бельгія планує безкоштовно вакцинувати населення від Covid-19

Вакцина буде доступна на безкоштовній основі, а вакцинація буде тільки добровільною

У Бельгії федеральний та регіональні уряди узгодили основні принципи вакцинування населення від коронавірусу після появи ефективної вакцини. Про це пише Інтерфакс.

Щойно національна система охорони здоров’я отримає вакцини, їх одразу почнуть безкоштовно давати людям.

«Це буде дорого коштувати (Державній скарбниці), але це надзвичайно важлива інвестиція як для нашої громадської охорони здоровʼя, так і для нашої економіки», – заявив міністр охорони здоровʼя федерального уряду Бельгії Франк Ванденбруке.

Мета цього процесу – вакцинувати щонайменше вісім мільйонів бельгійців, що становитиме близько 70% усього населення країни. Влада планує визначити пріоритетні групи населення, які мають отримати вакцини першими.

Нагадаємо, що карантин у Бельгії діятиме до появи вакцини від Covid-19.

Нагадаємо, що хворих на Covid-19 бельгійських лікарів попросили продовжувати працювати.

До слова, Александр де Кроо раніше заявляв про введення комендантської години в Бельгії.

Крім того, 8 жовтня у столиці Бельгії були закриті кафе і бари. Карантин у Брюсселі посилили після зростання захворюваності протягом двох тижнів.

Також, з 26 жовтня у Брюсселі діє комендантська година. При цьому влада повернула обов'язкове носіння масок у громадських місцях.

Зазначимо, у глави МЗС підтвердили коронавірус 17 жовтня. Вона зазначила, що найімовірніше заразилася від когось із членів сім'ї, враховуючи всі заходи, яких вона дотримувалася поза домом. 23 жовтня, главу МЗС Бельгії госпіталізували з коронавірусом.