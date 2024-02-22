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Російські школярі вивчатимуть на уроках інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону

Катерина Іванова
glavcom.ua
Російські школярі вивчатимуть на уроках інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону
Вчителям пропонується «організувати класні дебати», в яких школярі обговорювали б інтерв'ю, а також на його прикладі вчилися медіаграмотності
фото: скріншот відео

2-годинне інтерв'ю називається «значущим освітнім ресурсом» і рекомендується до використання в «навчальних цілях»

У Російській Федерації школярі вивчатимуть інтерв'ю, яке президент РФ дав американцеві Такеру Карлсону. Про це повідомило російське видання The Moscow Times.

«Інтерв'ю президента Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону вивчатимуть у російських школах. Відповідні матеріали опубліковані на порталі навчальних програм, рекомендованих Міносвіти Росії та Мінпросвіти Росії», – повідомили The Moscow Times.

Як зазначається, у пам'ятці для викладачів, яку підготувала автономна некомерційна організація «Агентство підтримки державних ініціатив», 2-годинне інтерв'ю називається «значущим освітнім ресурсом» і рекомендується до використання в «навчальних цілях». Зокрема, на уроках історії, соціальних наук і «в контексті патріотичного виховання».

Викладачам пропонується «організувати класні дебати», в яких школярі обговорювали б інтерв'ю. Рекомендується залучати дітей до «дослідницьких проєктів», пов'язаних з темами інтерв'ю, а також «розбирати інтерв'ю як медіатекст», щоб «навчити учнів ідентифікувати надійні джерела інформації».

Згідно з відкритими джерелами, автономна некомерційна організація «Агентство підтримки державних ініціатив» РФ – науково-освітня організація, що реалізує «масштабні освітні ініціативи в якості федерального інноваційного майданчика».

Робота організації грунтується, в тому числі на практиках в області громадського контролю та оцінки якості освіти. Створена вона у 2021 році на виконання наказу Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ «Про план заходів, спрямованих на забезпечення інформаційної безпеки дітей, на 2022-2027 роки».

Нагадаємо, Путін розкритикував своє інтерв'ю з Карлсоном та назвав того «небезпечною людиною».

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Теги: історія путін президент дебати школярі

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