В Ярославлі атаковано НПЗ

Ярославський НПЗ – один з найбільших нафтопереробних підприємств Росії

Вранці 28 червня безпілотники атакували місто Ярославль у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Ярославський нафтопереробний завод. На НПЗ, ймовірно, розгорілася пожежа, оскільки видно задимлення.

Ярославський нафтопереробний завод (відомий як «Славнафта-ЯНОС» або «Ярославнафтооргсинтез») – це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в місті Ярославль. Завод здатен переробляти до 15 млн тонн нафти на рік та входить до п'ятірки найбільших НПЗ РФ за обсягом переробки. Підприємство виготовляє автомобільний бензин, дизельне пальне, авіагас (реактивне пальне) та іншу нафтохімічну продукцію. Завод забезпечує паливом внутрішній ринок Росії та є критично важливим логістичним об'єктом для забезпечення військової техніки окупаційних військ.

Як відомо, у ніч на 28 червня у Краснодарському краю у місті Слов'янськ-на-Кубані було атаковано нафтопереробний завод.

Внаслідок атаки на НПЗ спалахнула масштабна пожежа. Горять резервуари. Над заводом піднявся густий, чорний дим.

Крім того, у ніч на 15 червня безпілотники вдарили по російській Тулі. У Тулі пролунала серія потужних вибухів. Росіяни писали про масовану атаку БпЛА. Внаслідок ударів у місті розгорілася масштабна пожежа.

Також у ніч на 14 червня безпілотники атакували Новомосковськ у Тульській області Росії.

У мережі написали, що під удар потрапив Новомосковський хімзавод «Азот» у Тульській області. Після атаки спалахнула пожежа.

Нагадаємо, Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога.

У ніч на 12 червня підрозділи Сил оборони України у Республіці Татарстан РФ уразили нафтопереробні заводи «Танеко» та «ТАИФ-НК» у Нижньокамську. Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств.

Раніше повідомлялося, що Київ прагне отримати від країн-партнерів додаткові $20 млрд фінансування.

За словами високопоставленого представника оборонного відомства України, ці кошти необхідні для закріплення поточної переваги на полі бою та посилення руйнівних ударів по території Росії. «Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але нам потрібне фінансування для цього», – сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним.