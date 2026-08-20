Десятки мігрантів висадилися на іспанському пляжі (відео)

Близько 60 людей прибули швидкохідним катером просто до пляжу, після чого судно повернулося у море

Близько 60 мігрантів висадилися на пляжі у провінції Мурсія на материковій частині Іспанії. Швидкохідний катер із десятками людей підійшов безпосередньо до узбережжя неподалік La Manga Club. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Люди, які перебували на катері, почали стрибати у воду та самостійно діставатися берега. Все відбувалося на очах у відпочивальників, які перебували на пляжі.

За словами очевидців, частина відпочивальників була шокована побаченим та почала залишати пляж. Інші викликали поліцію. Загалом на узбережжі висадилися близько 60 мігрантів. Після того як люди залишили швидкохідний катер та дісталися пляжу, судно повернулося у море.

Інцидент на материковій частині Іспанії стався на тлі масового напливу мігрантів до Сеути – іспанського міста в Північній Африці, розташованого на кордоні з Марокко.

Нагадаємо, іспанський анклав Сеута у Північній Африці переживає гуманітарну та безпекову кризу через масовий наплив мігрантів із Марокко. Під час спроб перетнути кордон загинули щонайменше 34 людини.

Сеута вже давно вважається одним із основних маршрутів для мігрантів, які намагаються потрапити до Європи. Місто поступово посилювало охорону кордону через регулярні випадки незаконного перетину.

31 липня стався різкий сплеск кількості людей, які перетнули кордон Сеути. Міністерство внутрішніх справ Іспанії оцінювало, що до міста увірвалися близько 49 тис. мігрантів.

Через наплив людей приймальні центри для мігрантів виявилися переповненими. Парки та вулиці міста заповнили люди, які перетнули кордон.