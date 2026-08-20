Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Десятки мігрантів висадилися на іспанському пляжі (відео)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Десятки мігрантів висадилися на іспанському пляжі (відео)
Мігранти дісталися материкової Іспанії
скриншот з відео

Близько 60 людей прибули швидкохідним катером просто до пляжу, після чого судно повернулося у море

Близько 60 мігрантів висадилися на пляжі у провінції Мурсія на материковій частині Іспанії. Швидкохідний катер із десятками людей підійшов безпосередньо до узбережжя неподалік La Manga Club. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Люди, які перебували на катері, почали стрибати у воду та самостійно діставатися берега. Все відбувалося на очах у відпочивальників, які перебували на пляжі.

Підписуйтеся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х

За словами очевидців, частина відпочивальників була шокована побаченим та почала залишати пляж. Інші викликали поліцію. Загалом на узбережжі висадилися близько 60 мігрантів. Після того як люди залишили швидкохідний катер та дісталися пляжу, судно повернулося у море.

Інцидент на материковій частині Іспанії стався на тлі масового напливу мігрантів до Сеути – іспанського міста в Північній Африці, розташованого на кордоні з Марокко.

Нагадаємо, іспанський анклав Сеута у Північній Африці переживає гуманітарну та безпекову кризу через масовий наплив мігрантів із Марокко. Під час спроб перетнути кордон загинули щонайменше 34 людини.

Сеута вже давно вважається одним із основних маршрутів для мігрантів, які намагаються потрапити до Європи. Місто поступово посилювало охорону кордону через регулярні випадки незаконного перетину.

31 липня стався різкий сплеск кількості людей, які перетнули кордон Сеути. Міністерство внутрішніх справ Іспанії оцінювало, що до міста увірвалися близько 49 тис. мігрантів. 

Через наплив людей приймальні центри для мігрантів виявилися переповненими. Парки та вулиці міста заповнили люди, які перетнули кордон.

Читайте також:

Теги: Іспанія мігранти еміграція Африка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один урок у приватній школі Намібії триває 40 хвилин
«Роблять домашнє прямо на колінах». Українка розповіла, як влаштована освіта в Намібії
21 липня, 08:04
США покладають провину за тероризм в регіоні на неефективність допомоги Москви
Адміністрація Трампа розглядає проведення військової операції у Малі, де діє російський «Африканський корпус»
22 липня, 22:01
Марія Єфросиніна виявила зникнення речей лише після повернення в Україну
Марію Єфросиніну обікрали в Іспанії: подробиці
27 липня, 11:04
Понад 40 тисяч мігрантів могли прорватися до іспанського анклаву Сеута
El País: до іспанського анклаву могли прорватися майже 50 тис. мігрантів
31 липня, 11:16
Українець назвав вартість життя у Франції «без подорожей, великого шопінгу та інших дорогих покупок»
Українець розповів, скільки насправді коштує життя у Парижі
5 серпня, 18:36
В Іспанії діти, окрім іспанської, у багатьох регіонах навчаються ще й місцевими мовами – каталонською чи валенсійською
Польща чи Іспанія: де українцям простіше знайти роботу і почати нове життя
2 серпня, 16:15
Найбільше покращення спостерігалося серед іммігрантів з країн, що не входять до ЄС
Рівень зайнятості іммігрантів у ЄС сягнув рекордного рівня
24 липня, 08:59
Пожежа поширюється по горах Бургоондо в Авілі
В Іспанії оголошено надзвичайну ситуацію через лісові пожежі
24 липня, 11:50
Карлос Алькарас разом з іншими зірками спорту вирішив приїхати на фінал Чемпіонату світу 2026
Алькарас став героєм соцмереж після фіналу Чемпіонату світу 2026
21 липня, 02:00

Соціум

Зеленський анонсував далекобійну відповідь на масовану атаку РФ
Зеленський анонсував далекобійну відповідь на масовану атаку РФ
Путін відмовився від поїздок до улюбленого курорту – FT
Путін відмовився від поїздок до улюбленого курорту – FT
Десятки мігрантів висадилися на іспанському пляжі (відео)
Десятки мігрантів висадилися на іспанському пляжі (відео)
Китай знайшов цікаву заміну традиційним літнім канікулам
Китай знайшов цікаву заміну традиційним літнім канікулам
Кремль відкинув оптимізм стосовно завершення війни в Україні
Кремль відкинув оптимізм стосовно завершення війни в Україні
Єврокомісія взялася за протиракетний захист України після атаки РФ
Єврокомісія взялася за протиракетний захист України після атаки РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2026
139K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
81K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Медовий експорт України: які країни скуповують продукт найбільше
Сьогодні, 21:04
Глава Оболонського району столиці отримав посаду в уряді
Сьогодні, 13:23
Україна готує аналог статусу ветерана для цивільних: хто отримає і які пільги
Сьогодні, 10:53
В Україні до 34°, місцями дощі, гроза: погода на 20 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
Сьогодні, 04:46
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Вчора, 20:55

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua