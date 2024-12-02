Туск пообіцяв рішучі дії через блокування доріг у Польщі

Екоактивісти вже кілька днів блокують швидкісну трасу у Варшаві

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав служби діяти рішуче щодо кліматичних активістів, які блокують дороги. Про це він повідомив у X.

«Блокування доріг, незалежно від політичних намірів, становить загрозу для держави і всіх учасників дорожнього руху. Сьогодні я закликав відповідні служби рішуче реагувати і протидіяти таким діям», – заявив він.

У заяві глави польського уряду йдеться про діяльність цієї організації «Останнє покоління». Її активісти вже кілька днів блокують Віслостраду – швидкісну трасу у Варшаві вздовж Вісли. Цим вони викликали сильні емоції серед мешканців польської столиці.

Вимоги «Останнього покоління» у зв'язку з акцією протесту у Варшаві відомі давно. Організація очікує, що 100% коштів від будівництва нових автострад і автомагістралей будуть передані на регіональний громадський транспорт, а також запровадження квитка на регіональний транспорт вартістю 50 злотих на місяць по всій країні.

Дії «Останнього покоління» кілька днів тому розкритикував Рафал Тшасковський – мер Варшави і кандидат від «Громадянської коаліції» на посаду президента Польщі.

«Я вважаю, що вони самі собі шкодять. Незалежно від того, які ідеї вони відстоюють, всілякі блокади, перш за все, шкодять справі і, крім того, є незаконними», – сказав він.

Нагадаємо, у Польщі протестувальники анонсували відновлення протесту на кордонах 10 грудня, якщо до того час їхні умови не виконають. Цього разу обіцяють блокувати весь східний кордон. Раніше польські фермери анонсували акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна почне будівництво укріплень «Східний щит» також і на кордоні з Україною. Спершу в межах цього проєкту планували звести укріплення на кордоні з Росією та Білоруссю.

До слова, Україна не перешкоджатиме Польщі у проведенні пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії.