Міноборони Британії розкрило деталі ударів по єменських хуситах

Для завдання точкових ударів по двох об'єктах хуситів було застосовано керовані бомби

Британські війська для ударів по хуситах застосували чотири винищувачі, які запускали керовані бомби. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони Великої Британії.

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«Зважаючи на те, що бойовики продовжували загрожувати торговельним суднам, коаліційні сили визначили ключові об'єкти, причетні до цих атак, і домовилися про проведення ретельно скоординованого удару, щоб зменшити здатність хуситів порушувати міжнародне право в такий спосіб», – йдеться в заяві.

Повідомляється, що чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для завдання точкових ударів по двох об'єктах хуситів.

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Один з об'єктів, розташований у населеному пункті Бані на північному заході Ємену, використовувався для запуску розвідувальних і ударних дронів.

Іншим об'єктом, по якому завдали удару британські літаки, є аеродром в місті Абс.

«Розвідка показала, що він використовувався для запуску як крилатих ракет, так і безпілотників у бік Червоного моря. Кілька ключових цілей на аеродромі були ідентифіковані і по них було завдано удару нашими літаками», – йдеться у заяві.

Наголошується, що при плануванні ударів особлива увага приділялася мінімізації будь-яких ризиків для цивільного населення. Детальні результати ударів оцінюються, але перші ознаки свідчать, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству підірвана.

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Нагадаємо, уночі 12 січня Сполучені Штати та Великобританія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано об'єкти в Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».