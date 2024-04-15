Допомога Україні та Ізраїлю: Байден звернувся до Конгресу

Байден обговорив гостру потребу у тому, щоб Палата представників якомога швидше ухвалила додатковий законопроєкт із національної безпеки

Джо Байден: «Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю та Україні – це ухвалити додаткову угоду цього тижня»

Президент США Джо Байден звернувся до керівництва Конгресу і закликав якнайшвидше схвалити законопроєкт, який, зокрема, передбачає виділення допомоги Україні й Ізраїлю. Про це Байден сказав під час телефонної розмови з керівництвом Конгресу, повідомляє CNN.

«Президент обговорив гостру потребу у тому, щоб Палата представників якомога швидше ухвалила додатковий законопроєкт із національної безпеки», – йдеться у заяві Білого дому.

Зазначається, що в ході телефонної розмови з президентом США взяли участь лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер і лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс.

Зокрема, Шумер закликав Палату представників, очолювану Республіканською партією, вжити заходів щодо пакету допомоги, ухваленого Сенатом після іранського нападу.

«Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю та Україні – це ухвалити додаткову угоду цього тижня. Я закликав спікера Джонсона зробити це», – зауважив він.

Наразі Палата представників не голосувала за прийнятий Сенатом законопроєкт, адже багато консерваторів у Палаті представників виступають проти надсилання додаткової допомоги Україні та хочуть, щоб до будь-якого пакету допомоги було включено більш сувору політику США щодо кордону з Мексикою.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що Конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.

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Раніше повідомлялося, що помічники президента США Джозефа Байдена працюють за лаштунками зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, аби він виніс на голосування пакет допомоги Україні в розмірі $60 млрд. Адміністрація зазначає, що Білий дім підтримував контакти з офісом Джонсона стосовно допомоги Україні протягом двотижневих канікул у Конгресі. При цьому президент і його команда утримувалися від надмірного тиску на спікера, даючи Джонсону простір для маневру.