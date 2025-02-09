Через обробку номера від клопів у готелі Шрі-Ланки померли дві туристки

Жінки відпочивали в хостелі, який напередодні обробляли від клопів

Поліція розслідує можливість отруєння пестицидами, а сам хостел закрито

Дві туристки померли через ймовірне отруєння пестицидами після того, як їхній номер у хостелі на Шрі-Ланці обробили від клопів. Про це повідомляє CNN.

24-річна Ебоні Макінтош та 26-річна Надін Рагуз проживали в хостелі Miracle Colombo City у столиці Шрі-Ланки. Вони обидві занедужали після того, як кімнату в гуртожитку обкурили для того, щоб позбутись клопів. Їх було госпіталізовано.

Поліція ще з'ясовує, чи отруїлися ці дві жінки пестицидами. Розтин для встановлення причини смерті Макінтош відбудеться після того, як її родина прибуде на Шрі-Ланку.

Хостел, в якому потруїлись туристки наразі закритий і залишатиметься закритим до того часу, як будуть встановлені всі обставини смерті жінок.

До слова, на Шрі-Ланці близько 10 тис. мешканців захворіли на невідому для медиків лихоманку.

За припущеннями лікарів, спалах хвороби в місті Джафна може бути викликаний так званою щурячою лихоманкою (лептоспіроз), яка виникає на тлі несприятливих погодних умов. Основними переносниками хвороби вважаються гризуни та комахоїдні. Проте сама хвороба і лихоманка проявляється нетипово.

Окрім 10 тис. інфікованих є і два перші смертельні випадки