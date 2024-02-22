У Раді Європи відкрилася фотовиставка про дітей та війну в Україні

Серію світлин створив відомий французький фотограф українського походження Юрій Білак, який фотографує Україну з 2014 року, починаючи з подій Революції гідності

Міжнародна спільнота не повинна забувати, що внаслідок жахливих злочинів Росії зруйновані долі тисяч маленьких українців

У Палаці Європи в Страсбурзі до другої річниці повномасштабної війни в Україні відкрили фотовиставку «Світанок». Вона складається з серії світлин, на яких зображені українські діти, чиї домівки, села та міста були зруйновані окупантами. Відзняв фото відомий французький фотограф українського походження Юрій Білак. Про це повідомило інформагентство «Укрінформ».

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фото: Юрій Білак

фото: Юрій Білак

«Ці діти повинні бути в школі, грати з друзями, проводити час зі своїми сім'ями, мріяти про майбутнє. Натомість сотні українських дітей були вбиті, понад тисячу – поранені, а десятки тисяч – викрадені і відправлені до Росії, Білорусі або на українську територію, що перебуває під російською окупацією», – сказав заступник генерального секретаря Ради Європи Бйорн Берге, відкриваючи експозицію.

За його словами, міжнародна спільнота не повинна забувати, що за всією цією статистикою стоять конкретні діти, чиї життя були зруйновані безпосередньо внаслідок жахливих злочинів Росії.

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фото: Юрій Білак

фото: Юрій Білак

«За допомогою цих потужних фотографій Юрій Білак розкриває сувору реальність дитинства, затьмарену наслідками російської агресії, і нагадує нам про радощі та безпеку, яких несправедливо позбавлені ці юні душі», – зауважив своєю чергою постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк. Це, на думку українського дипломата, нагадування про спільний обов'язок захищати невинних дітей і невтомно працювати заради світу, де мир, діалог і дипломатія переважають над війною та агресією.

фото: Юрій Білак

фото: Юрій Білак

Зауважимо, Юрій Білак народився у Франції в українській сім’ї, яка потрапила туди після Другої світової війни. Він фотографує Україну з 2014 року. Фіксував події Революції гідності, російсько-української війни, жив та знімав на Гуцульщині, спускався у шахти Донбасу.

З початком повномасштабної війни Білак зняв також проєкт про дитинство в зоні бойових дій. На фотографіях діти з Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, Чернігова, Новоселівки, Ягідного, Лукашівки, Маріуполя та Вінниці. До кожної світлини додається коротка історія про долю зображеної на ній дитини.

Нагадаємо про історію українки, яка подолала 3 тис. миль, аби визволити свого сина. Хлопця викрали окупанти.