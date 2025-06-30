Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Данія послаблює правила для іноземних працівників

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Данія послаблює правила для іноземних працівників
Пропозиція уряду охоплює працівників із 16 країн за межами ЄС
фото з відкритих джерел

Данія послаблює правила для іноземних працівників, знижуючи поріг доходу

Уряд Данії у понеділок, 30 червня 2025 року, запропонував полегшити бізнесу доступ до іноземної робочої сили, дещо послабивши традиційно жорсткі імміграційні обмеження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Згідно з новими пропозиціями данського уряду, поріг доходу для працівників з країн, що не входять до Європейського Союзу, буде знижений з 514 тис до 300 тис данських крон (приблизно з $80,8 тис до $47 тис). Крім того, планується скоротити бюрократичні процедури для прийняття іноземців на роботу в Данії.

Пропозиція уряду охоплює працівників із 16 країн за межами ЄС, серед яких немає держав Африки чи Близького Сходу.

Генеральний директор Конфедерації данських роботодавців Якоб Холбраад позитивно оцінив запропоновані зміни, назвавши їх «хорошим днем для Данії та данського бізнесу».

«З огляду на дефіцит робочої сили в Данії, міжнародні працівники стали надзвичайно важливими для данських компаній та данської економіки в останні роки», – підкреслив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість з Данією щодо запуску спільного виробництва далекобійних безпілотників і ракет за межами України. Про це він заявив після зустрічі з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Гаазі, пише «Главком».

Під час зустрічі лідери обговорили розвиток оборонного співвиробництва, зосередившись на виробництві зброї як в Україні, так і в Данії. Зеленський особливо відзначив ефективність данської моделі співпраці.

Цього року Данія виділить €1,26 млрд для українського виробництва дронів дальнього радіуса дії. Ця значна інвестиція підкреслює стратегічне партнерство між країнами.

Читайте також:

Теги: Данія мігранти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адміністрація Трампа тлумачить 14-ту поправку до Конституції таким чином, що право на громадянство за місцем народження не поширюється на дітей іноземців
Верховний суд дозволив Трампу скасовувати громадянство за правом народження
28 червня, 10:55
Копенгаген є комфортним містом для проживання за низкою показників
Стало відоме найкомфортніше місто світу у 2025 році
18 червня, 17:10
На стадіоні у місті Кошице зустрічалися Фінляндія U-21 та Україна U-21
Молодіжна збірна України з футболу здобула першу перемогу на Євро-2025
15 червня, 21:20
США тиснуть на балканські країни, аби ті прийняли мігрантів, депортованих Сполученими Штатами
Косово відкриває двері перед мігрантами, депортованими зі США
11 червня, 21:00
Кількість росіян з 2023 року зросла більш ніж у шість разів
Німеччина надала громадянство рекордній кількості людей: росіяни серед лідерів
10 червня, 20:50
У Лос-Анджелесі тривають сутички між поліцією та демонстрантами через масштабні імміграційні рейди, які є частиною політики Трампа
Трамп спрямував війська: у Лос-Анджелесі «насильницьке повстання» через імміграційні рейди
8 червня, 13:02
Мігрантів у Німеччині не будуть розгортати на кордоні
Німеччина безпідставно розвертає мігрантів на кордоні: рішення суду
4 червня, 09:08
Нові правила покликані покласти край використанню польської візової системи для обходу закону
Польща змінила правила міграції. Знайти роботу буде важче
1 червня, 19:16
Багато людей досі не подавали документи на польське громадянство, бо їх хвилює, як це виглядає з боку України
Дослідниця міграції пояснила, чому українським біженцям у Європі потрібне множинне громадянство
31 травня, 09:39

Соціум

Данія послаблює правила для іноземних працівників
Данія послаблює правила для іноземних працівників
Затримано 16-річного українця у справі про подвійне вбивство у Німеччині
Затримано 16-річного українця у справі про подвійне вбивство у Німеччині
Поблизу Лівії вибухнув нафтовий танкер, що раніше заходив у російські порти
Поблизу Лівії вибухнув нафтовий танкер, що раніше заходив у російські порти
Посол розказав, як зростає кількість біженців з України у Польщі
Посол розказав, як зростає кількість біженців з України у Польщі
У Румунії автобус з 60 українцями потрапив у смертельну аварію
У Румунії автобус з 60 українцями потрапив у смертельну аварію
У Тольятті правоохоронці відкрили провадження за виконання гімну України підлітками
У Тольятті правоохоронці відкрили провадження за виконання гімну України підлітками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 червня: ситуація на фронті
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 червня 2025
73K
Штучний інтелект назвав рік смерті Путіна
17K
Полонені камерунці здивували розповіддю про те, як опинилися на війні проти України
16K
Посол Василь Боднар: «Найстрашніший» міф – українські жінки відберуть польських чоловіків
15K
«Весь світ сміється з Трампа». Легендарний хокеїст відреагував на обстріл України Росією

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Вчора, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua