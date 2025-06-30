Данія послаблює правила для іноземних працівників, знижуючи поріг доходу

Уряд Данії у понеділок, 30 червня 2025 року, запропонував полегшити бізнесу доступ до іноземної робочої сили, дещо послабивши традиційно жорсткі імміграційні обмеження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Згідно з новими пропозиціями данського уряду, поріг доходу для працівників з країн, що не входять до Європейського Союзу, буде знижений з 514 тис до 300 тис данських крон (приблизно з $80,8 тис до $47 тис). Крім того, планується скоротити бюрократичні процедури для прийняття іноземців на роботу в Данії.

Пропозиція уряду охоплює працівників із 16 країн за межами ЄС, серед яких немає держав Африки чи Близького Сходу.

Генеральний директор Конфедерації данських роботодавців Якоб Холбраад позитивно оцінив запропоновані зміни, назвавши їх «хорошим днем для Данії та данського бізнесу».

«З огляду на дефіцит робочої сили в Данії, міжнародні працівники стали надзвичайно важливими для данських компаній та данської економіки в останні роки», – підкреслив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість з Данією щодо запуску спільного виробництва далекобійних безпілотників і ракет за межами України. Про це він заявив після зустрічі з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Гаазі, пише «Главком».

Під час зустрічі лідери обговорили розвиток оборонного співвиробництва, зосередившись на виробництві зброї як в Україні, так і в Данії. Зеленський особливо відзначив ефективність данської моделі співпраці.

Цього року Данія виділить €1,26 млрд для українського виробництва дронів дальнього радіуса дії. Ця значна інвестиція підкреслює стратегічне партнерство між країнами.