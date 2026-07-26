На Сумщині російський дрон убив корів на молочній фермі

Люди не постраждали, однак ферма зазнала втрат через атаку

Із вечора 25 липня російські війська атакують безпілотниками молочно-товарну ферму одного з виробників молока на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на обласну військову адміністрацію.

Унаслідок ударів по господарству в Дубов'язівській громаді загинули корови, ще частина тварин отримала поранення. Під час обстеження території працівники ферми виявили двигун від реактивного безпілотника. Він лежав поруч із загиблою твариною.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали. В обласній військовій адміністрації наголосили, що під удар потрапило цивільне підприємство, яке навіть в умовах повномасштабної війни продовжує працювати та виробляти молоко. «Ворог свідомо нищить господарства, майно та результати людської праці», – зазначили в ОВА.

Російські війська дедалі частіше атакують цивільні об'єкти на Сумщині реактивними безпілотниками. Напередодні ворожий дрон влучив у цивільний об'єкт, де працювали люди. Загинули троє водіїв «Нової пошти».

20 липня внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа в будівельному гіпермаркеті «Епіцентр». У мережі показали фото та відео, на яких було видно інтенсивне горіння будівлі.

Нагадаємо, на початку липня після серії масованих російських ударів по Сумах керованими авіабомбами та безпілотниками в місті запровадили додаткове оповіщення про загрозу атак. Через вуличні гучномовці жителів почали попереджати про безпосередню небезпеку застосування КАБів, щоб люди мали більше часу дістатися укриттів.и