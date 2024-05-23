Путін поїхав до Білорусі для зустрічі з Лукашенком

У пресслужбі Кремля заявили, що під час переговорів «заплановано обговорити актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин»

Пєсков: Очікується «велике спілкування» Путіна і Лукашенка в Мінську

Президент країни-агресорки Володимир Путін 23 травня відвідає Білорусь і зустрінеться в Мінську з самопроголошеним президентом Білорусії Олександром Лукашенком. Про це повідомляє прокремлівське медіа «Інтерфакс», яке цитує прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

За словами Пєскова 23 травня очікується «велике спілкування» Путіна і Лукашенка в Мінську, а 24 травня «буде цілий день цього самого офіційного візиту».

У пресслужбі Кремля заявили, що під час переговорів «заплановано обговорити актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва, перебіг та перспективи інтеграційної взаємодії в рамках Союзної держави, а також ключові теми міжнародного порядку денного».

Нагадаємо, сьогодні Лукашенко зробив нове призначення у Збройних Силах країни, а саме, призначив нового начальника Генерального штабу – першого заступника міністра оборони Білорусі призначено Павла Муравейка. Раніше Муравейко заявляв, що Білорусь має всі підстави «прорубати життєво важливий коридор» через Литву за допомогою зброї, щоб отримати доступ до транзиту товарів.

До слова, Лукашенко разом Путіним раптово взялися перевіряти ядерну зброю. Зокрема до готовності до виконання завдань приводиться дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер» і ескадрилья літаків Су-25.