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Естонія планує обмежити право росіян на купівлю нерухомості

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Естонія планує обмежити право росіян на купівлю нерухомості
МВС країни зібрало приклади того, як неприязно налаштовані до Естонії країни набувають значущу нерухомість за кордоном
фото з відкритих джерел

Естонія планує заборонити громадянам третіх країн купувати нерухомість поблизу об'єктів державної оборони

Уряд Естонії планує заборонити громадянам РФ купувати нерухомість у стратегічно важливих для країни локаціях. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, пише ERR.

Зазначається, що міністерство внутрішніх справ зібрало низку прикладів того, як неприязно налаштовані до Естонії країни набувають значущу нерухомість за кордоном.

У меморандумі, складеному міністерством, згадується мер міста Мурманськ, який володіє гірським будинком з видом на важливу норвезьку військову базу. Міністр уточнив, що розбиратися з подібним повинна й Естонія.

«В Естонії є, наприклад, квартири, які розташовані поруч із дуже важливими об'єктами і можуть використовуватися для спостереження. Також може бути і якась більша і важливіша нерухомість», – зазначив Ляенеметс.

Міністерство внутрішніх справ Естонії сподівається представити намір про розробку закону з пропозиціями конкретних змін не пізніше кінця року. 

«Щоб громадяни третіх країн не могли купувати нерухомість поблизу об'єктів державної оборони Естонії. Ця можливість у них зникне», – сказав Ляєнеметс.

Нагадаємо, в естонських центрах прийому біженців зараз найбільша кількість громадян Російської Федерації. Про це свідчить статистика Департаменту поліції та прикордонної охорони за 2023 рік.

До слова, Талліннське самоврядування вирішило припинити здачу в оренду офісних приміщень Естонської православної церкви Московського патріархату (ЕПЦ МП). Наприкінці липня ЕПЦ МП має звільнити приміщення в центрі міста, де розташовується канцелярія Церкви.

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Теги: міністр нерухомість Естонія

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