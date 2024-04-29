Одна з європейських авіакомпаній частково призупиняє польоти через глушіння GPS Росією

Finnair є єдиною авіакомпанією, яка здійснює міжнародні рейси до Тарту, другого за величиною міста Естонії

25 квітня літак авіакомпанії Finnair вилетів до естонського місто Тарту, але був змушений повернутися в аеропорт вильоту через перешкоди у GPS

Фінський авіаперевізник Finnair заявив про призупинення польотів протягом місяця до естонського міста Тарту на тлі глушіння GPS Росією. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

«Ми приносимо вибачення за незручності, спричинені призупиненням польотів для наших клієнтів. Безпека польотів завжди є нашим головним пріоритетом, і оскільки для заходу на посадку в Тарту наразі потрібен сигнал GPS, ми не можемо летіти туди в разі перешкод GPS», – заявив операційний директор компанії Ярі Пааянен.

У компанії пояснили, що Finnair призупиняє щоденні рейси до естонського Тарту з 29 квітня по 31 травня, аби за цей період впровадити альтернативне рішення для заходу літаків на посадку, яке не потребує сигналу GPS.

Нагадаємо, 25 і 26 квітня два літаки фінської авіакомпанії Finnair вилетіли з Гельсінкі в естонське місто Тарту, але були змушені повернутися в аеропорт вильоту через перешкоди у GPS. Таке рішення пілоти ухвалили, оскільки були не впевнені, що їм вдасться безпечно дістатися пункту призначення.

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви звинуватили Росію у придушенні роботи супутникової навігаційної системи GPS у районі Балтійського моря. У зв'язку з цим вони попередили про зростання загрози авіаційних катастроф у регіоні.

Також літаки, які здійснюють рейси до Великої Британії та з неї, відчули глушіння глобальної системи позиціювання (GPS) у регіоні, у чому підозрюють Росію.