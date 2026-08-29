Очільник розвідки Естонії спрогнозував, як може статися крах Росії

Каупо Росін заявив, що в російських елітах уже не говорять про повну перемогу у війні

У Росії зростає невдоволення війною проти України, а серйозні зміни всередині країни, якщо вони почнуться, можуть відбутися надзвичайно швидко. Про це заявив очільник Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін в інтерв'ю The Telegraph, повідомляє «Главком».

За словами Росіна, можливі потрясіння в Росії можуть стати несподіванкою навіть для тих, хто уважно стежить за ситуацією в країні. «Якщо в Росії щось зміниться, то це станеться дуже стрімко, і ми всі будемо здивовані. Якщо це взагалі станеться, то все може змінитися буквально за одну ніч», – сказав він.

Водночас керівник естонської розвідки не бачить наразі передумов для вуличної революції. На його думку, значно важливішими є настрої людей, які мають доступ до грошей, зброї та інформації.

Росін стверджує, що в цих колах уже не говорять про повну перемогу Росії у війні. Натомість обговорюються різні сценарії та можливі способи її завершення.

За його словами, невдоволення війною посилюється в різних верствах російського суспільства – від пересічних громадян до олігархів. Втім, залишається відкритим питання, наскільки ці настрої здатні вплинути на рішення російського диктатора Володимира Путіна.

Очільник естонської розвідки також звернув увагу на становище російської армії та економіки. Він заявив, що втрати РФ на полі бою перевищують кількість нових військових, яких Росії вдається набирати.

Окремим фактором Росін назвав українські далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі, яка забезпечує значну частину доходів бюджету РФ. За оцінкою естонської розвідки, фінансові проблеми Росії вже є значними, а дефіцит бюджету перевищив запланований на цей рік показник.

Росін припускає, що він може сягнути половини оборонного бюджету РФ. Водночас через санкції Кремлю стало складніше та дорожче залучати кошти на міжнародних фінансових ринках.

Нагадаємо, темпи набору військових у Росії вже не компенсують втрати на фронті. РФ продовжує залучати близько тисячі людей на день, однак протягом останніх двох місяців російська армія щомісяця втрачала приблизно на 6 тис. військових більше, ніж могла набрати. Москва при цьому поки не оголошує нової масштабної мобілізації.

Також українські удари дедалі сильніше тиснуть на російську нафтову галузь. Від початку 2026 року безпілотники та далекобійні ракети уразили щонайменше 28 із приблизно 48 нафтопереробних заводів РФ. Загалом аналітики нарахували майже 130 ударів по об'єктах, пов'язаних із видобутком, переробкою, зберіганням, транспортуванням та експортом нафти й нафтопродуктів.