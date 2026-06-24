Глава Пентагону позбувся топгенерала, який допомагав Україні

Командувач сухопутних військ США в Європі та Африці достроково залишає службу на тлі масштабної кадрової чистки в американській армії

Високопоставлений американський генерал Крістофер Донаг'ю, який відігравав важливу роль у координації військової допомоги Україні, достроково залишає службу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

Відставка одного з ключових генералів США

Рішення ухвалене в межах масштабних кадрових змін, які проводить міністр війни США Піт Гегсет. Очікується, що Донаг'ю найближчим часом оголосить про свою відставку, а офіційно завершить військову службу вже у липні.

Наразі генерал очолює сухопутні війська США в Європі та Африці. Financial Times зазначає, що він був одним із ключових американських військових керівників, залучених до підтримки України та взаємодії із союзниками по НАТО.

Відставка Донаг'ю відбудеться лише через два місяці після того, як Гегсет усунув з посади начальника штабу армії США генерала Ренді Джорджа. Це рішення викликало невдоволення серед частини офіцерського корпусу Пентагону. Причини звільнення Донаг'ю офіційно не називаються.

Роль Донаг'ю у військових операціях та підтримці України

фото: Financial Times

Крістофер Донаг'ю є чотиризірковим генералом та ветераном численних військових кампаній. Він брав участь в операціях в Іраку, Сирії та інших зонах конфліктів. Також саме він став останнім американським військовим, який залишив Афганістан під час завершення виведення військ США у 2021 році.

Останніми роками генерал відігравав важливу роль у координації американської військової підтримки України під час війни з Росією.

Водночас Financial Times нагадує, що Піт Гегсет неодноразово критикував дії адміністрації Джо Байдена під час виведення військ з Афганістану та ініціював перегляд рішень, ухвалених у той період.

За інформацією видання, відставка Донаг'ю може стати черговим резонансним кадровим рішенням у Пентагоні. Кілька колишніх високопосадовців американської армії заявили Financial Times, що після приходу Гегсета в оборонному відомстві сформувалася атмосфера страху, яка поширилася на всі рівні командування, включаючи найвище військове керівництво США.

Нагадаємо, раніше Піт Гегсет оголосив про початок шестимісячного перегляду американської військової присутності в Європі. Міністр оборони США заявив, що подальша чисельність американських військ на континенті та масштаби підтримки союзників залежатимуть від виконання країнами НАТО своїх оборонних зобов'язань і збільшення витрат на безпеку.