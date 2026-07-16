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У Кварталі червоних ліхтарів Нідерландів затримано міжнародну банду

Ілля Рябінін
glavcom.ua
Ілля Рябінін
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У Кварталі червоних ліхтарів Нідерландів затримано міжнародну банду
Поліція нідерландів у кварталі Червоних ліхтарів
пресслужба поліції Нідерландів

Для операції навіть залучали іноземні правоохоронні органи

В Амстердамі нідерландська поліція за участю іноземних правоохороннних органів викрила мережу торгівлі людьми, заарештувавши сімох учасників банди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Нідерландів.

За даними правоохоронців, операція проводилася у районі Де Валлен, де розташований квартал Червоних Ліхтарів. Зазначається, що в Амстердамі вдалося спіймати чотирьох учасників оборудки, ще трьох у Румунії. Крім того, вказується, що на користь слідства подробиці справи не оголошують.

«Відразу після арешту стосовно всіх затриманих було запроваджено жорсткі обмеження. Їм тимчасово заборонено будь-яке спілкування із зовнішнім світом. Єдиними особами, з якими можуть контактувати, є їхні адвокати», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці пообіцяли надати детальнішу інформацію про хід розслідування пізніше. 

Нагадаємо, раніше у південній провінції Зеландія на півдні Нідерландів автомобіль збив групу велосипедистів, які брали участь у шкільній поїздці. Внаслідок аварії загинули двоє дітей та один дорослий. 

Крім того, до цього стався нещасний інцидент з главю нідерландського уряду Робом Еттеном. У районі Карибських Нідерладнів його шпиталізували до лікарні на острові Бонайре, коли посадовця вколола невідома морська істота. Наразі політик перебуває «у доброму здоров'ї». 

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Теги: Нідерланди злочин

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