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Інтерпол провів масштабну спецоперацію проти міжнародних торговців людьми

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Інтерпол провів масштабну спецоперацію проти міжнародних торговців людьми
Понад тисячу осіб затримали під час міжнародної спецоперації Інтерполу
фото: interpol.int

Правоохоронці 59 країн затримали понад тисячу підозрюваних та виявили більш як дві тисячі жертв злочинних мереж

Міжнародна правоохоронна операція Global Chain допомогла викрити масштабні мережі торгівлі людьми, що діяли на чотирьох континентах. За кілька днів правоохоронці затримали понад тисячу підозрюваних та виявили більш як дві тисячі постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресреліз Інтерполу.

Як проходила спецоперація

Зазначається, що операція Global Chain проводилася з 8 по 12 червня за участю правоохоронних органів із 59 країн Африки, Америки, Азії та Європи. Під час спецоперації було виявлено 2 070 жертв торгівлі людьми, затримано 1 024 підозрюваних та розпочато 465 кримінальних розслідувань.

Правоохоронці діяли проти злочинних мереж, причетних до сексуальної експлуатації, примусової праці, втягнення людей у злочинну діяльність та примусового жебрацтва.

Операцію очолювали правоохоронні органи Австрії та Румунії за координації Інтерполу, Європолу, Frontex та Амеріполу. Загалом було здійснено 334 затримання безпосередньо у справах про торгівлю людьми та ще 690 затримань за пов'язані злочини.

Під час спецоперації поліцейські, прикордонники та спеціалізовані підрозділи перевіряли пункти пропуску через державний кордон, аеропорти, транспортні вузли, а також інші місця, які правоохоронці визначили як потенційні осередки торгівлі людьми.

За даними Інтерполу, жертви походили із 45 країн світу. Найбільше постраждалих були громадянами Аргентини, Колумбії, Венесуели, Молдови та Непалу. Багатьох із них переправляли через державні кордони, використовуючи обман, примус або їхній уразливий стан.

Під час операції у Бразилії правоохоронці викрили транснаціональну мережу, яка переправляла людей до Камбоджі, де їх примушували займатися онлайн-шахрайством. У Бельгії затримали 17 осіб, яких підозрюють у вербуванні неповнолітніх дівчат через соціальні мережі для сексуальної експлуатації у Бельгії та Франції.

Що відомо про постраждалих

За інформацією Інтерполу, близько 10% усіх виявлених жертв були неповнолітніми з країн Америки, які зазнали сексуальної експлуатації.

«Результати (операції «Глобальний ланцюг» – ред.) показують, чого можна досягти, коли країни об’єднують зусилля для порушення злочинних мереж та зміцнення міжрегіональної співпраці. Торговці людьми використовують вразливі місця, попри кордони; наша відповідь має бути настільки ж глобальною, скоординованою та безкомпромісною», – сказав генеральний секретар Інтерполу Валдесі Уркіса.

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці затримали 53-річного громадянина Вірменії, якого з 2005 року розшукував Інтерпол за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів, зокрема умисного вбивства, завдання тяжких тілесних ушкоджень та підроблення документів.

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Теги: Інтерпол торгівля людьми

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