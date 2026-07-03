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Ормузька протока різко збільшила кількість торговельних рейсів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Ормузька протока різко збільшила кількість торговельних рейсів
Торговельні судна активніше пішли через Ормузьку протоку
фото: Financial Times

Судновласники почали активніше повертати кораблі до стратегічного морського маршруту після зниження напруженості між США та Іраном

За останній тиждень кількість торговельних рейсів через Ормузьку протоку зросла більш ніж учетверо. Судноплавні компанії дедалі активніше повертають свої судна до одного з найважливіших морських маршрутів світу після відносної стабілізації безпекової ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За даними видання, середня кількість відстежуваних рейсів суден, які щодня входять до Перської затоки та виходять із неї, за останні сім днів збільшилася з одного-двох під час конфлікту до восьми станом на 1 липня.

Як зазначає Financial Times, експерти пов’язують таку динаміку зі зростанням впевненості судновласників у тому, що 60-денне перемир’я між США та Іраном буде дотримано. Завдяки цьому компанії почали виводити судна, які раніше залишалися в Перській затоці через загрозу атак.

Контейнерний перевізник Hapag-Lloyd повідомив виданню, що чотири його судна, які раніше перебували в Перській затоці, вже змінили місце перебування. Своєю чергою компанія Maersk заявила, що два її судна залишили Ормузьку протоку минулого тижня.

Видання наголошує, що пожвавлення судноплавства свідчить про поступове повернення довіри до безпеки проходження через стратегічно важливу акваторію. Судновласники прагнуть використати період відносного затишшя, щоб відновити перевезення та вивести судна, які були змушені затриматися через конфлікт.

За тиждень до 28 червня загальна кількість транзитів до Перської затоки та у зворотному напрямку, включаючи так звані «темні рейси», досягла 258. Для порівняння, у перший тиждень кризи в березні цей показник становив лише 41 рейс.

Водночас Financial Times зазначає, що судноплавство ще не повернулося до довоєнного рівня. До початку конфлікту через Ормузьку протоку щодоби проходило близько 135 суден.

Нагадаємо, що Іран накопичив десятки мільйонів барелів непроданої нафти, значна частина якої перебуває на танкерах в азійських водах. Тегеран намагається терміново знайти покупців до завершення дії тимчасової генеральної ліцензії США.

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Теги: торгівля нафта транзит Іран

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