Єгипет вирішив зняти більшість карантинних обмежень



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Пляжі і парки залишаться закритими, а громадський транспорт буде працювати з перервою опівночі до 4:00

З 27 червня в Єгипті відкриються ресторани і кафе, однак вони будуть працювати при 25% заповненості

Уряд Єгипту прийняв рішення зняти більшість карантинних обмежень з 27 червня. Про це повідомляють видання Reuters і The Sun.

«З 27 червня в Єгипті відкриються ресторани і кафе, однак вони будуть працювати при 25% заповненості. З такою ж умовою влада дозволила відкрити театри і кінотеатри», - йдеться у повідомленні.

Місцева влада інформує, що також будуть відкриті церкви і мечеті для щоденних молитов.

Наголошується, що пляжі і парки залишаться закритими, а громадський транспорт буде працювати з перервою опівночі до 4:00.

Уряд повідомляє, що ослаблення карантину може бути скасовано через недотримання заходів обережності.

Зазначається, що влада також скасувала до 31 жовтня візовий збір для туристів.

«Так, туристи зможуть заощадити $25», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Україна потрапила до списку країн «червоної зони».

До відома, уряд в Україні продовжив карантин до 31 липня.

Коронавірус в Україні

Всього 38074

Хворіють 20083

Одужали 16956

Померли 1035

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В Україні станом на 23 червня кількість інфікованих коронавірусом зросла до 38 074 осіб. За минулу добу було виявлено 833 випадки зараження. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.

Ще минулого тижня зростання числа хворих Covid-19 в Україні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.