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Болгарія вийшла зі складу Коаліції охочих. Прем'єр відмовився підтримувати Україну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Болгарія вийшла зі складу Коаліції охочих. Прем'єр відмовився підтримувати Україну
Прем'єр Болгарії Румен Радев пояснив вихід країни з Коаліції охочих
скриншот з відео

Глава болгарського уряду заявив, що Софія не братиме участі в ініціативі, яка передбачає подальшу військову та фінансову підтримку Києва

Болгарія більше не братиме участі в Коаліції охочих – об'єднанні держав, які підтримують Україну у протистоянні російській агресії. Про це заявив глава болгарського уряду, пояснивши, що країна не підтримує подальше надання військової допомоги Києву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами очільника болгарського уряду, він особисто отримав від президента Франції Еммануеля Макрона запрошення долучитися до Коаліції охочих, однак вирішив, що Болгарія не повинна брати участі в цій ініціативі.

«Особисто я отримав від президента Макрона запрошення взяти участь у Коаліції охочих, але вважаю, що місце Болгарії — не там. Ми не беремо участі в коаліції, яка виступає за продовження фінансової та військової допомоги Україні. Ми такої допомоги не надаємо, тому що переконані: вирішення цього конфлікту полягає не в його затягуванні військовими засобами, а в потужній дипломатичній місії, яка нарешті покладе край ескалації», – заявив він.

Як зазначає Bloomberg, болгарський лідер і раніше неодноразово критикував військову підтримку України. Водночас він заперечував звинувачення у проросійській позиції, наголошуючи, що виступає за «прагматичні» відносини з Кремлем.

Агентство також звертає увагу, що таке рішення віддаляє Болгарію від більшості країн Європейського Союзу, які продовжують підтримувати Україну військовою та фінансовою допомогою.

Раніше болгарський лідер уже висловлював сумніви щодо можливості перемоги Заходу над Росією звичайними засобами ведення війни. На його думку, подальша ескалація може збільшити ризик застосування Росією ядерної зброї.

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Теги: коаліція Болгарія Україна Румен Радев військова допомога

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