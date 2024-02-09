Зеленський обговорив з делегацією Конгресу США допомогу Україні

Зеленський розповів конгресменам про ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

Зеленський наголосив «на критичній важливості ухвалення Конгресом пакета допомоги Україні»

Президент Володимир Зеленський 9 лютого зустрівся із двопартійною делегацією Палати представників США на чолі з головою комітету з питань розвідки Майком Тернером, яка прибула до Києва. Про це повідомляє Офіс президента.

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Зеленський подякував Республіканській і Демократичній партіям за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення й наголосив «на критичній важливості ухвалення Конгресом пакета допомоги Україні».

«Ми не можемо зупинятися в нашій боротьбі з агресором. Щоб ця боротьба була ефективною, нам потрібна підтримка союзників, насамперед Сполучених Штатів. Переконаний, що рішення про виділення необхідної допомоги Україні буде обов’язково ухвалене Конгресом», – сказав Зеленський.

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Президент також розповів конгресменам про ситуацію на передовій та потреби ЗСУ, зокрема в системах протиповітряної оборони, та перспективи спільного виробництва в Україні сучасних дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

Сьогодні до столиці прибула двопартійна делегація Конгресу США на чолі з головою комітету з розвідки Майком Тернером.

Нагадаємо, Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів.

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Як повідомлялося, вчора Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 млрд.