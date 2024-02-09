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Зеленський обговорив з делегацією Конгресу США допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський обговорив з делегацією Конгресу США допомогу Україні
Зеленський розповів конгресменам про ситуацію на фронті та потреби ЗСУ
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський наголосив «на критичній важливості ухвалення Конгресом пакета допомоги Україні»

Президент Володимир Зеленський 9 лютого зустрівся із двопартійною делегацією Палати представників США на чолі з головою комітету з питань розвідки Майком Тернером, яка прибула до Києва. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував Республіканській і Демократичній партіям за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення й наголосив «на критичній важливості ухвалення Конгресом пакета допомоги Україні».

«Ми не можемо зупинятися в нашій боротьбі з агресором. Щоб ця боротьба була ефективною, нам потрібна підтримка союзників, насамперед Сполучених Штатів. Переконаний, що рішення про виділення необхідної допомоги Україні буде обов’язково ухвалене Конгресом», – сказав Зеленський.

Президент також розповів конгресменам про ситуацію на передовій та потреби ЗСУ, зокрема в системах протиповітряної оборони, та перспективи спільного виробництва в Україні сучасних дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

Сьогодні до столиці прибула двопартійна делегація Конгресу США на чолі з головою комітету з розвідки Майком Тернером.

Нагадаємо, Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів.

Як повідомлялося, вчора Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 млрд.

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Теги: Володимир Зеленський Сенат США США фінансування

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