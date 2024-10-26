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Канада може скасувати програму для прийому українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Канада може скасувати програму для прийому українських біженців
фото із відкритих джерел

Оттава заявляє, що не планує продовжувати термін спрощеної візової програми для українців

Міністр імміграції Канади Марк Міллер заявив, що країна не має наміру продовжувати програму зі спрощеного прийому українських біженців. Про це пише Globe & Mail.

Міністр розповів, що «не має наміру продовжувати термінову візову програму для українців поза кінцевим терміном».

Марк Міллер зауважив, що продовження цієї програми «активно не розглядається». Але, за його словами, Канада збереже «гнучкість» у питанні реагування на міграційний аспект війни в Україні.

«Необхідна операційна гнучкість для реагування на події в Україні», – зауважив міністр.

Нагадаємо, з початку війни Канада прийняла 173 тис. українських біженців. Про це свідчать дані Прикордонного агентства Канади.

За започаткованою у березні 2023 року програмою «Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки» (CUAET) на цей час прибули 173 527 осіб.

Загалом уряд Канади отримав майже 1,2 млн заявок на цю візу, з яких затвердив понад 858 тис. Власники такої візи мусили до кінця березня приїхати до Канади, аби скористатися нею. Прийом нових заявок за цією програмою закрито.

Як повідомлялося, Канада у липні оголосила про відмову від продовження цієї тимчасової програми, однак уряд пообіцяв незабаром оприлюднити деталі нової міграційної програми, яка дасть змогу українським біженцям залишитися у країні на постійній основі. 

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну іммігранти з країни в'їжджали до Канади, зокрема за програмою CUAET. Візи були розраховані на три роки. Після закінчення терміну українці мали покинути Канаду. Департамент міграції, біженства та громадянства Канади (IRCC) оприлюднив важливу новину для українських біженців у Канаді. IRCC заявив, що ці громадяни України мають право подання заяви на робочу візу – для українців без зайвої бюрократії відкриватимуть дозволи на роботу. 

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Теги: Канада українці біженці

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